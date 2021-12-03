صحف عالمية: أمريكا سبب توسع "النفوذ الإيراني".. والغرب يخشى "التهور الروسي"

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة، صباح يوم الجمعة، أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية، وجاء في مقدمتها القلق الغربي المتزايد من ”التحركات الروسية“ على الحدود مع أوكرانيا، وسط مخاوف غزو محتمل.

وناقشت الصحف تقارير تتهم أمريكا بأنها السبب الأساسي في ”توسع النفوذ الإيراني“ بالمنطقة. وسلطت صحف أخرى الضوء على آخر مستجدات الشأن الليبي.

اتهامات لأمريكا بسبب إيران

اعتبرت مجلة ”فورين آفيرز“ الأمريكية، أن انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، هو الذي جعل إيران ”قوة لا يستهان بها“ في المنطقة، حيث خرجت إيران من عهد ترامب ”أكثر عدوانية وفتكا“.

وقالت المجلة إنه منذ الانسحاب، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب، ووسعت بنيتها التحتية النووية، واكتسبت الدراية النووية الهامة، ”وهي الآن قريبة بشكل خطير من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية“.

وأوضحت المجلة أن إلغاء الاتفاق النووي الإيراني جعل قوة إيران تزداد يوما بعد يوم، مضيفة أن طموحات طهران النووية والإقليمية قد تقدمت بشكل ملحوظ جنبا إلى جنب، حيث يوفر برنامج نووي موثوق به مظلة حماية لوكلائها في جميع أنحاء المنطقة، مما يعزز بدوره نفوذ إيران بشكل أكبر.

وبينت ”فورين آفيرز“: ”وبالتالي، كلما كانت المظلة النووية أكثر اتساعا ومرونة، زادت فعالية الوكلاء الذين يعملون تحت حمايتها.. ومن خلال تقليص نطاق البرنامج النووي الإيراني، قلل الاتفاق النووي لعام 2015 أيضا من الحماية التي يمكن أن توفرها طهران لقواتها بالوكالة.. ومع تعليق الصفقة ونمو إيران سريعا في برنامجها النووي، ستصبح قواتها الإقليمية أكثر جرأة“.

وأردفت: ”إن شعار إدارة الرئيس جو بايدن للشرق الأوسط هو (إنهاء الحروب الأبدية).. والبيت الأبيض منشغل بإدارة التحدي الذي تشكله الصين ويهدف إلى فصل الولايات المتحدة عن صراعات الشرق الأوسط التي لا نهاية لها، والتي لا يمكن الانتصار فيها.. لكن فك ارتباط الولايات المتحدة يهدد بترك فراغ سياسي تملؤه الخصومات الطائفية؛ مما يمهد الطريق لمنطقة أكثر عنفا وغير مستقرة“.

ورأت المجلة في تحليلها أن ”الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 هو الذي سمح لإيران بتوسيع نفوذها بشكل كبير في العالم العربي.. ومنذ أن أسقطت الولايات المتحدة نظام صدام في بغداد، لعبت طهران بخبرة على الولاءات الطائفية لتمكين شبكة من الوكلاء المسلحين التي تمتد الآن من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن“.

واختتمت ”فورين آفيرز“ تحليلها بالقول: ”إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتجاهل عبء الحفاظ على توازن القوى في الشرق الأوسط، فعليها أن تبحث عن بديل مستدام، أي البحث عن ترتيب يمكن أن ينهي الصراعات الأكثر خطورة في المنطقة وينظم قواعد اللعبة في المنطقة.. يجب أن تبدأ تلك المهمة بنزع فتيل الصراع الذي يمثل أكبر تهديد للمنطقة؛ المواجهة مع إيران“.

ليبيا بين الأمل والخوف

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن الليبيين يأملون في أن تنهي الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر الجاري، عقدا من الصراع، لكنهم يخشون أن تؤدي المنافسة إلى إعادة البلاد لحالة من الاضطراب وتمزق البلاد مرة أخرى.

ورأت الصحيفة أنه من بين 98 شخصا سجلوا للترشح، هناك اثنان من أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في التاريخ الليبي الحديث: نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“، وقائد الجيش والرجل القوي هناك، المشير خليفة حفتر. كما سجل رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد دبيبة، الذي كان قد تعهد في السابق بعدم دخول السباق، اسمه أيضا في الترشح.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشخصيات الثلاث تسيطر على الولاء بين الشرائح المتنافسة من الشعب الليبي، ومن غير المرجح أن يظهر أي منها كشخصية موحدة. وقالت إنه على العكس من ذلك، يخشى العديد من الليبيين من أن الانتخابات قد تثير مشاعر وتظلمات متجددة؛ مما يدفع ليبيا مرة أخرى إلى الحرب الأهلية.

وأضافت أن للانتخابات الليبية أهمية دولية خاصة، حيث ضغطت الحكومات الغربية والأمم المتحدة من أجل الحدث الديمقراطي ووصفتها بأنها ”خطوة حاسمة في تعافي البلاد“، وهددت بمعاقبة أي مفسدين.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها: ”يخشى الكثير من الشعب الليبي من السيناريو الأسوأ في حال فوز حفتر أو القذافي، من أنه (ستكون هناك حرب)، ويخططون للتصويت لدبيبة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفادي المزيد من إراقة الدماء“.

وأردفت: ”إن خطوط الصدع بين المرشحين الثلاثة جغرافية إلى حد كبير، حيث يتواجد أنصار حفتر بشكل أساسي في الشرق ويتجمع خصومه حول الدبيبة في الغرب والقذافي في الجنوب. ويرى محللون أن هناك صراعا يلوح في الأفق بين المعسكرات الثلاثة، مشيرين إلى أن القذافي وحفتر هما مرشحان على وجه الخصوص يجلبان معهما احتمالية نشوب حرب وليس المزيد من السلام“.

توتر بسبب أوكرانيا

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن النشاط الروسي المتزايد على الحدود مع أوكرانيا أدى إلى توتر الغرب، مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية هذا العام التي تحشد فيها موسكو قوات بالقرب من حدودها مع كييف.

ورأت الصحيفة أن السبب وراء قلق الحكومات الغربية والمحللين المستقلين هو التحذير الصارخ الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء الماضي؛ من أن روسيا وضعت خططا لهجوم ”واسع النطاق“، في تصريح دعمته تحليلات سياسية وتقييمات استخباراتية غربية.

وأضافت أن هناك روايات تفيد بأن بايدن كان قلقا منذ أسابيع، لكن الجهود المبذولة لتهدئة الأجواء المشحونة – بما في ذلك اجتماع أمس بين بلينكين ونظيره الروسي، سيرغي لافروف – باءت بالفشل؛ مما يشير إلى أن روسيا تريد استمرار الأزمة.

وتابعت ”الغارديان“ في تحليل لها: ”يصف الخبراء الحشد الروسي الأخير بأنه (أكثر خطورة بكثير) مما شوهد في أبريل الماضي؛ لأن هناك بعض الأدلة على استعدادات قتالية ذات مغزى، لا سيما في التعديلات الميدانية التي تمارسها الدروع الروسية“.

وأردفت: ”يعكس الحشد الروسي حقيقة أن الكرملين قد فزع من بعض مشتريات الأسلحة الأوكرانية الأخيرة من الغرب.. ومصدر القلق الخاص لموسكو هي صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات وطائرات TB2 Bayraktar التركية، وكلاهما يهدف إلى تدمير الدروع الروسية“.

واستطردت الصحيفة البريطانية: ”من السهل القول إن التطورات الأخيرة صممت من قبل روسيا لاختبار عزم الغرب والولايات المتحدة، خاصة وأن حكومة ألمانية جديدة ذات ميول يسارية تستعد لتولي زمام الأمور.. ومع ذلك، يؤكد الدبلوماسيون الغربيون أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، وبالتالي لا يوجد التزام بالدفاع عن البلاد إذا تعرضت للهجوم“.

واختتمت بالقول: ”لا يزال من الصعب تخيل هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا، ومن المرجح أن يكون هدف موسكو حتى الآن دبلوماسيا فقط“.

”حان وقت العمل مع طالبان“

دعت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل والتعاون مع حركة ”طالبان“ الأفغانية، ليس من أجلها بل من أجل ملايين الأبرياء المعرضين للخطر في البلد الممزق.

وقالت المجلة في تحليل لها: ”تواجه أفغانستان ما تحذر الأمم المتحدة من أنه يمكن أن يكون (أسوأ كارثة إنسانية رأيناها على الإطلاق).. الكارثة (من صنع الإنسان)، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجتمع الدولي يدير ظهره.. ويُقدر أن مليون طفل أفغاني معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية بحلول نهاية هذا العام ما لم يتلقوا العلاج الفوري“.

وأشارت المجلة إلى أن ”هذه الكارثة ناتجة مباشرة عن استيلاء طالبان المفاجئ على البلاد، في أغسطس الماضي، وما تلاه من تجميد المجتمع الدولي لأصول الدولة وخفض المساعدات.. ورد المجتمع الدولي على هذه المآسي بالكثير من التبرير والأعذار، حيث يخشى أن يُنظر إليه على أنه يؤيد طالبان كحكومة أفغانستان الجديدة.. إن الغرب يضيع وقتا لا يملكه الأفغان، ولا بديل عن التعامل مع طالبان“.

واختتمت ”فورين بوليسي“ تحليلها بالقول: ”قد يكون الاعتراف وسيلة ضغط قوية، ولكن لا ينبغي من الناحية الأخلاقية، استخدامه كورقة مساومة عندما يواجه الملايين من الناس المجاعة.. إذا أردنا التحدث عن الاعتراف، فيجب على المجتمع الدولي أن يضع الخطوط العريضة لخريطة طريق واقعية ومتسلسلة بشكل مناسب للاعتراف“.