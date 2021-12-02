عبداللهيان: لست متفائلا بالمباحثات الجارية في فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الخميس، إنه ليس متفائلاً بالمباحثات التي تجريها بلاده مع القوى الدولية في العاصمة فيينا بشأن الاتفاق النووي.

وذكر عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، هاياشي يوشيماسا، ”لست متفائلاً بإرادة وعزيمة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية في مباحثات فيينا“، مضيفاً إن ”إيران جادة بالنسبة لمباحثات فيينا ولديها جدول أعمال واضح ومنطقي“.

وأوضح عبد اللهيان بحسب ما نقل عنه بيان للخارجية الإيرانية ”المهم أن تصل المباحثات في فيينا إلى نتيجة وهذا رهن بإثبات الأطراف الغربية حسن نيتها عملياً“.

واتهم الوزير الإيراني المسؤولين الأمريكيين بمطالبة طهران بالتفاوض والعودة للاتفاق من جهة و من جهة أخرى يفرضون عقوبات جديدة على شخصيات و كيانات إيرانية.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، ببدء محادثات فيينا، داعياً إلى إبداء المرونة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين في المفاوضات.

وقال مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض في فيينا، الجمعة، إن مسودة المقترحات التي قدمها الوفد إلى نظرائهم في مجموعة 4+1، متوازنة مع جاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن ”النصوص التي قدمتها إيران متوازنة ومكتوبة بدقة في امتثال كامل لبنود اتفاقية 2015 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231“.

وأضاف: لقد شكلت مسودات الجولات الست السابقة جزءًا كبيرًا من هذه النصوص“، مشيراً ”إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة جادين في التوصل إلى اتفاق، فهناك فرصة جيدة مع ذلك“.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية علي باقري كني، ذكر الخميس، إن ”إيران قدمت نصها المقترح في فيينا“، مضيفاً إن ”النص الإيراني المقترح يشمل قضيتين، رفع العقوبات والقضايا النووية“.

وبين باقري كني ”لدينا 3 مسودات للمباحثات النووية ولم نسلم السند الثالث للأطراف المقابلة، وإن الوثيقة الثالثة التي ستقدم للأطراف الأخرى في الإتفاق النووي، تتضمن آراء إيران ومقترحاتها بشأن توقيت التحقق من رفع العقوبات“.

كما رفض باقري كني في تصريحات له نقلتها الصحافة الإيرانية إن ”رفع العقوبات لن يكون خطوة بخطوة، وإن إيران أعدت مسودة ثالثة تتضمن مقترحات حول مدة التحقق من رفع العقوبات لم تسلمها بعد للأطراف المقابلة“.

ومنذ الاثنين الماضي، تخوض إيران مع القوى الدولية بمشاركة أمريكية غير مباشرة مباحثات ضمن الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا للوصول إلى تفاهم مشترك يعيد العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في منتصف عام 2018.