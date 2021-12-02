باريس ترفض مقترحا بريطانيا لتسيير دوريات مشتركة على أراضي فرنسا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رفض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في رسالة وجهها إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون اقتراح الأخير ”تسيير دوريات مشتركة“ على الأراضي الفرنسية من أجل منع إبحار المهاجرين نحو بريطانيا.

كتب كاستيكس في الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها: ”قبلنا دائما دراسة ومناقشة المقترحات البريطانية لتعزيز التعاون بحسن نية. لقد قبلنا بعضها، ورفضنا البعض الآخر“.

وأضاف: ”لا يمكننا أن نقبل، على سبيل المثال، قيام شرطة أو جنود بريطانيين بدوريات في سواحلنا، فهذا ينتقص من سيادتنا“.

قدم بوريس جونسون هذا الاقتراح خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، غداة حادث غرق سفينة في المانش أسفر عن مقتل 27 شخصا.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر من رئاسة الحكومة طلب عدم الكشف عن هويته إن ”إعادة المهاجرين ليست خيارا بالنسبة لنا، فهي ليست طريقة جادة أو مسؤولة للتعامل مع هذه القضية“.

وأشار جان كاستيكس في رسالته إلى أن ”أكثر من 700 من عناصر الشرطة والدرك يقومون بمسح ساحل أوبال (شمال) يوميا، لمنع قوارب متداعية من الإبحار“ باتجاه إنكلترا.

وذكّر كاستيكس رئيس الوزراء البريطاني بأن ”بعض هذه العمليات تتم بمساهمة مالية من حكومتكم بموجب اتفاقيات التعاون المبرمة بيننا“.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي: ”مع ذلك، فإن هذه الجهود تسمح باحتواء الظاهرة فقط، وليس توفير حلّ دائم“، داعيا بريطانيا إلى فتح ”سبل هجرة قانونية لمن لديهم أسباب مشروعة للسعي في الذهاب“ إلى هذا البلد.

وفي 26 الشهر الماضي، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إنجلترا آتين من فرنسا، وذلك غداة مصرع 27 شخصا غرقا في بحر المانش.

وكتب جونسون في رسالة إلى ماكرون نشرت على تويتر: ”أقترح أن نتوصل إلى اتفاق إعادة قبول ثنائي للسماح بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش“.

وأشار إلى أن ”الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات إعادة قبول مع دول مثل بيلاروسيا وروسيا الاتحادية“، معربا عن ”الأمل في إمكانية إبرام مثل هذه الاتفاقية أيضا مع المملكة المتحدة قريبا“.