إيطاليا تعتقل متشددا من داعش خطط لهجمات في تونس

ألقت السلطات الإيطالية القبض على متشدد تونسي في مدينة ”البندقية“، هاجر بطريقة غير شرعية وخطط للقيام بهجمات ”إرهابية“ في تونس، بحسب وكالة ”نوفا“ الإيطالية.

وذكرت الوكالة أن وحدة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة الإيطالية، ألقت القبض على المتشدد، بعد جمع معلومات هامة حول انتماءاته وما يخطط له.

وأضافت أن المتشدد كان قد غادر الأراضي التونسي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي على متن قارب هجرة غير شرعية، وفور وصوله إلى جزيرة صقلية تم نقله مع مهاجرين غير شرعيين إلى أحد مراكز الإيواء بمدينة البندقية.

وبينت الوكالة أن المتشدد خضع للمراقبة، لفترة طويلة من قبل عملاء وحدة أمنية، وذلك بعد تلقيهم بلاغًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يفيد بأن تونسيًا يشتبه في انتمائه إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم ”داعش“ قد غادر بطريقة غير شرعية نحو إيطاليا.

وأوضحت أن وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية ”Aise“، أكدت المعلومات الواردة بشأن الشاب التونسي المتهم أيضًا بالتخطيط لارتكاب هجمات إرهابية على التراب التونسي.

وأفادت تحقيقات أجرتها المديرية المركزية لقوات الشرطة والوقاية، بتحديد هوية المشتبه به استنادا إلى تفاصيل ومعلومات شخصية مماثلة لتلك التي أبلغت عنها التقارير وكذلك بعد مطابقة البصمات وبعد فترة مراقبة وتجميع للمعلومات، قبل أن يتم اعتقاله.

يُذكر أن القضاء التونسي قام بتدويل بطاقة اعتقال المتشدد، بتهمة ”الانتماء إلى تنظيم إرهابي وارتكاب عمليات إرهابية ”، وقد أذن المدعي العام بمنطقة ”ترييستي“ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتسليمه في انتظار الإجراءات المعمول بها.

ونقلت وكالة ”نوفا“، تصريحًا لكارلو فيراتي، المسؤول بوحدة ”ديغوس“ الأمنية قال فيه إن المشتبه به لم يرتكب أعمالًا على الأراضي الإيطالية تشير إلى تطرفه، ولا سيما أنه أظهر منذ وصوله لإيطالية رغبة في عدم البقاء على الأراضي الإيطالية.

وأضاف: ”لا يمكننا منع وصول أشخاص خطرين إلى إيطاليا، لكننا أظهرنا بأننا قادرين على التصدي لهم عند حدوث ذلك“.

ويذكر أن إيطاليا تقوم بترحيل عدد كبير من التونسيين، الذين وصلوا للأراضي الإيطالية بطرق غير شرعية، وتتم عملية الترحيل وفق اتفاقية تم توقيعها بين تونس وإيطاليا.

وأثارت عمليات الترحيل جدلًا واسعًا في تونس، بسبب عدم الإعلان عنها بشكل رسمي، إضافة إلى ما وصف بـ ”سوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين“.