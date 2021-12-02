بايدن: مكافحة كوفيد-19 يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن مكافحة كوفيد-19 يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحؤول دون حصول فورة في الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحورة أوميكرون.

وأكد بايدن في كلمته: ”أعرف أنّ كوفيد-19 سبّب انقسامات في هذا البلد“ وبات ”مسألة فئوية وهو أمر مؤسف، ويجب ألا يكون كذلك“.

وأضاف: ”فيما ندخل إلى فصل الشتاء ونواجه تحدّي المتحورة الجديدة، حان الوقت لنحاول أن نتخطى هذه الانقسامات“.

ويحاول بايدن أن يفرض التلقيح الإجباري على العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة، إلا أنه يواجه معارضة قوية من الكثير من الجمهوريين، وتعيقه الإجراءات القانونية المتخذة ضد القيود.

وشدد بايدن على أن الخطة التي تُطرح الخميس، والتي ”يجب أن تكون جامعة“، لن تحتوي على إجراءات جديدة أو قيود.

وأعلن البيت الأبيض سلسلة إجراءات خصوصًا لتنظيم وصول المسافرين الدوليين بشكل أكثر صرامة، وتسهيل الوصول إلى الفحوصات واللقاحات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد بوضع حدّ لتفشي الوباء خلال حملته الانتخابية.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أقل من 50% من الأمريكيين يثقون به اليوم لتحقيق ذلك، بينما كانت هذه النسبة أعلى بكثير قبل فصل الصيف.

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالمتحوّر ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، لدى وافد من جنوب إفريقيا.

وقالت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان لها: ”إن هذا الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية“.

وأضاف البيان أن الشخص المصاب ”ملقّح بشكل كامل، وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسّن“.