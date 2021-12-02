قناة عبرية: حماس اخترقت مجموعات "واتساب" إسرائيلية تضم عناصر عسكرية وأمنية

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، اليوم الخميس، إن ”حركة حماس اخترقت مجموعات أخبار إسرائيلية على تطبيق واتساب، تضم عناصر من الجيش والمنظومة الأمنية“.

وأوضحت القناة العبرية أن ”الحركة تقوم بالتواصل مع الشخص الذي يعمل في المنظومة الأمنية ويرسل الأخبار، وذلك من أجل معرفة التفاصيل الكاملة للخبر“.

وأضافت القناة أن ”حماس تراقب كافة مجموعات أخبار (واتساب) الخاصة بمستوطنات غلاف غزة، وعندما يقوم ضابط الأمن بإرسال تحذير عن إمكانية وقوع عملية، تعرف حماس بأن هناك تحذيرا من العملية“.

وبينت القناة أن ”ذلك يساعد الحركة كثيرا في تغيير صورة الوضع واتخاذ قرار بتنفيذ العملية أو إلغائها“، مشيرة إلى أن ”إسرائيل أصبح لديها تصور بأن هذا الشيء يضر بسير الحياة اليومية“.

وتابعت أنه ”خلال عملية حارس الأسوار في مايو/أيار الماضي كان لدى إسرائيل قرار باستهداف منظومة السايبر التابعة لحماس في غزة واغتيال قائدها جمعة الطحلة، في محاولة لضرب قدرات حماس السيبرانية“.

وفي وقت سابق، كشف موقع ”نيوز 1“ العبري عن تلقي حماس مساعدة تكنولوجية من إيران، وذلك لتعزيز قدرات الحركة السيبرانية.

وأوضح الموقع العبري أن ”إيران تعزز قدرات حماس السيبرانية، الأمر الذي مكن الحركة من إنشاء وحدات خاصة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على الفلسطينيين“.

وقال الموقع إن ”الهجوم السيبراني سيحتل مكانة مهمة في الحرب القادمة بين غزة وإسرائيل“، مؤكداً أن حماس أصبحت ”لديها قدرات متنوعة للعمل ضد إسرائيل، وستستخدم هذه القدرات في الحرب القادمة“.

وأضاف الموقع أن ”حماس أنشأت مجموعة إلكترونية متطورة لتتعامل مع عمليات التجسس ومكافحة الإرهاب، وحتى الهجمات الإلكترونية على أهداف إسرائيلية“.

وحسب الموقع، فإن ”المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر أنه في الجولة القادمة من القتال مع حماس، ستحاول تنفيذ هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية إسرائيلية، بالإضافة إلى مستشفيات وبنوك وشركات الطاقة“.

وأضاف أن ”حماس تراقب باستمرار الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى إسرائيل، ومن المرجح أن تحاول تقليلها، وفق ما ذكره مسؤول أمني إسرائيلي كبير“.

وقال إن ”حماس استخدمت الإنترنت للهجوم على إسرائيل بوساطة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فتحت حسابات مزيفة على موقع فيسبوك، وحاولت إغراء جنود الجيش الإسرائيلي“.

وأشار الموقع العبري إلى أن ”حماس قامت بالتجسس على عناصر مختلفة في السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وأوروبا“، على حد قوله.