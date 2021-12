إيران تعلق على دعوة إسرائيل لوقف محادثات الاتفاق النووي في فيينا

علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، مساء اليوم الخميس، على دعوة إسرائيل للولايات المتحدة إلى وقف محادثات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال خطيب زادة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”مع تقدم المحادثات في فيينا، وأظهر النظام الإسرائيلي مرة أخرى وجهه الحقيقي ودعا لوقف فوري للمحادثات“.

وأضاف خطيب زادة وهو يهاجم إسرائيل: ”ليس مستغربًا، فإن النظام القائم على الحرب، والتوتر، والإرهاب، كان دائمًا يكره الحوار“.

As #ViennaTalks advances, Israeli regime shows its true color again, calling for immediate halt of negotiations.

Not surprising. Dialogue is always despised by the regime whose genesis is based on war, tension & terror.

Delegates in Vienna won't take instruction from Beit Aghion.

— Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) December 2, 2021