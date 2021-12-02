إيران تعلق على دعوة إسرائيل لوقف محادثات الاتفاق النووي في فيينا

علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، مساء اليوم الخميس، على دعوة إسرائيل للولايات المتحدة إلى وقف محادثات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال خطيب زادة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”مع تقدم المحادثات في فيينا، وأظهر النظام الإسرائيلي مرة أخرى وجهه الحقيقي ودعا لوقف فوري للمحادثات“.

وأضاف خطيب زادة وهو يهاجم إسرائيل: ”ليس مستغربًا، فإن النظام القائم على الحرب، والتوتر، والإرهاب، كان دائمًا يكره الحوار“.

As #ViennaTalks advances, Israeli regime shows its true color again, calling for immediate halt of negotiations.

Not surprising. Dialogue is always despised by the regime whose genesis is based on war, tension & terror.

Delegates in Vienna won't take instruction from Beit Aghion. — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) December 2, 2021

وتابع الدبلوماسي الإيراني: ”لن تتلقى الوفود في فيينا أوامر من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي (نفتالي بينت)“.

وفي وقت سابق، دعا نفتالي بينت خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الولايات المتحدة إلى ”وقف فوري“ للمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي إشارة إلى تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في موقع فوردو وسط إيران، قال بينيت، يوم الخميس، إن إيران منخرطة في ”ابتزاز نووي“ بـ ”تكتيكات تفاوضية“، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران.

وسافر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى لندن وباريس للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية محادثات فيينا، مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على إيران ورفض رفع أي عقوبات عنها.

وبالتزامن مع استئناف محادثات فيينا، قدمت إسرائيل تقريرًا إلى الولايات المتحدة، أكدت فيه أن إيران رغم مجيئها إلى طاولة المفاوضات، تستعد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.

وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في محادثات فيينا، التي استؤنفت، الإثنين الماضي، بعد توقف دام 6 أشهر في فيينا.

وتخوض إيران مفاوضات مباشرة مع مجموعة 4+1 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين) بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق مع إيران، في أيار/مايو 2018، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، أن ”إيران قدمت نصها المقترح في فيينا“، مضيفًا أن ”النص الإيراني المقترح يشمل قضيتين، رفع العقوبات الجائرة، والقضايا النووية“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن دبلوماسي أوروبي تأكيده على ”أن إيران قدمت في فيينا مسودتين لأطراف أخرى في الاتفاق النووي“.