مشروع أمريكي لمواجهة خطط إيران لملاحقة وقمع النشطاء في الخارج

كشفت الناشطة والصحفية الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيقدمان مشروعا لمواجهة خطط النظام الإيراني لملاحقة وقمع النشطاء في الخارج.

وذكرت مسيح نجاد، أنه من المقرر أن يقدم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بات تومي، والديمقراطي بن كاردان تفاصيل المشروع في مؤتمر مشترك معها اليوم الخميس.

وقالت الصحفية الإيرانية في تغريدة عبر تويتر، إن ”المشروع الأمريكي يحظى بدعم من الحزبين، ويهدف للحد من حملة الإرهاب العابرة للحدود التي تقوم بها إيران ضد المعارضين في الخارج“.

Update: Tomorrow, I'll be with @SenToomey and @SenatorCardin as they introduce a bipartisan legislation: “Masih Alinejad Harassment and Unlawful Targeting Act of 2021” to curb Islamic Republic's transnational terror campaign against dissidents abroad.

pic.twitter.com/ORx3IbMzOo

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 1, 2021