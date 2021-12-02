هل سيؤثر تقارب أردوغان من إسرائيل على نشاطات حماس في تركيا؟

يرى خبراء ومختصون في الشأن السياسي، أن تقارب تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان من إسرائيل سيؤثر سلبا على نشاطات حركة حماس في تركيا، التي تعتبر أنقرة نقطة مهمة لنقل الأموال وتحركاتها السياسية والاقتصادية منذ عدة سنوات.

وبحسب الخبراء، فإن هذا التقارب سيدفع بتركيا لاتخاذ قرارات تطوق بها نشاطات حماس، والتي ستكون استجابة لطلبات إسرائيلية، لافتين إلى أن ذلك سيؤثر على حماس سياسيا وماليا، خاصة أن إسطنبول هي عاصمة النشاط الاقتصادي للحركة، وفق المحللين.

ويأتي ذلك على إثر تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل، وذلك بعد المحادثات الأخيرة مع الإمارات.

كما أجرى أردوغان في وقت سابق من الشهر الماضي، مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية بإسطنبول.

وفي حينه، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ”أردوغان تدخل شخصيا في قضية الزوجين الإسرائيليين، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الإفراج عنهما وعودتهما إلى إسرائيل“، مشيرة إلى ”سعي الرئيس التركي للتقارب مع تل أبيب وإنهاء الخلافات العالقة“.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، إبراهيم أبراش، إن ”أي تقارب تركي من إسرائيل سيؤدي إلى وضع الأخيرة جملة من الاشتراطات لتحسين العلاقة، وسيكون أبرزها تقويض نشاط حماس في تركيا“.

وأوضح أبراش، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”مساعي أردوغان للتقارب من إسرائيل وإنهاء خلافاته في المنطقة تأتي في إطار محاولة إنعاش الحالة السياسية والاقتصادية في بلاده“، مشددا على أن ذلك مرهون بتراجع أردوغان عن مواقف سابقة أعلن عنها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أبراش أن ”دعم أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، أثر بدرجة كبيرة على تركيا ومكانتها في المنطقة، وعلاقاتها مع دول الجوار، وإن كانت أنقرة قد استخدمت هذه الجماعات كورقة ابتزاز في وقت من الأوقات، إلا أنها بحاجة اليوم للتخلي عن هذه الورقة من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية حقيقية“.

وتابع أبراش: ”سيكون أمام أردوغان في حال بدأت خطوات جدية للتقارب مع إسرائيل المضي قدما بنهج التخلي عن حركة حماس، على غرار ما حدث لقيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل أشهر، على إثر التقارب بين تركيا ومصر، واستجابة السلطات التركية لطلبات القاهرة بهذا الشأن“.

وأشار المحلل السياسي إلى أن ”إسرائيل قد تستفيد قليلا من علاقة تركيا بحركة حماس من خلال الضغط على الحركة للقبول بشروط التهدئة وصفقة تبادل أسرى؛ إلا أنه من المستحيل أن تلعب أنقرة أي دور للوساطة في ظل تسلم القاهرة لهذا الملف الحساس“.

وبين أنه من ”المؤكد أن تطلب إسرائيل من تركيا اتخاذ بعض الإجراءات بشأن نشاطات حماس في إسطنبول، خاصة الاقتصادية منها، علاوة على تقويض تحركات قيادات حماس لما تمثله من خطر أمني من وجهة النظر الإسرائيلية“.

وبحسب أبراش، فإن ”تركيا سوف تعمل على الاستجابة للطلبات الإسرائيلية بأوامر مباشرة من الرئيس التركي“، معتبرا أن ”الهدف الأبرز لإسرائيل سيكون تقويض نشاطات قيادات بحماس، وعلى رأسهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري“، وفق قوله.

بدوره، قال المحلل السياسي سهيل كيوان، إن ”الرئيس التركي يعي جيدا أهمية التقارب مع إسرائيل في الوقت الحالي“، لافتا إلى أن أردوغان سيحقق عدة أهداف في حال تمكن من إزالة الخلافات العميقة مع تل أبيب.

وأوضح كيوان في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”أول تلك الأهداف إحداث إنقاذ لبلاده من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، خاصة وأن أردوغان اكتسب شعبيته من تحسين الاقتصاد“، مشددا على أن من مصلحة الرئيس التركي المحافظة على تلك الإنجازات.

وأضاف: ”يبدو أن أردوغان يرى في تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمرا مهما سيؤدي في مساعدته لتخطي الوضع الاقتصادي، كما أنه يسعى لاستغلال العلاقة بين تل أبيب وواشنطن من أجل التأثير على الأخيرة لتحسين علاقتها بأنقرة المتأزمة منذ سنوات“.

وفيما يتعلق بحماس، فإن المحلل السياسي، يرى أن ”هناك رغبة إسرائيلية في استمرار حكم حماس لقطاع غزة وعدم انهيارها بالقطاع“، لافتا إلى أن ذلك سيدفع إسرائيل لمحاربة الحركة بتركيا، ولكن وفق قيود محددة تضعها أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وتابع كيوان: ”حماس ستكون أمام خيارات صعبة في المرحلة المقبلة، وستكون تركيا مضطرة لوضع قيود لنشاطاتها في إسطنبول وفق تفاهمات تركية إسرائيلية“، مرجحا أن تقدم السلطات التركية على ترحيل بعض الشخصيات المرتبطة بحماس.

وأشار كيوان إلى أن ”تركيا ستلجأ قريبا، وعلى إثر تحركاتها السياسية الجديدة، للطلب من حركة حماس بإعادة النظر في طبيعة تواجدها على الأراضي التركية، إلى جانب تعديل إستراتيجيتها الخاصة بالعلاقة مع أنقرة“، لافتا إلى أن أردوغان ينظر للمصلحة التركية بالدرجة الأولى.

وبدأ التوتر في العلاقة بين البلدين العام 2009 إثر توجيه الرئيس التركي انتقادات علنية لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فيما تعمقت الخلافات بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة ”مافي مرمرة“ التركية العام 2010 والتي كانت في طريقها إلى شواطئ قطاع غزة المحاصر.

الجدير ذكره، أن حركة حماس ترتبط بعلاقات وثيقة مع تركيا، وتعتبر إسطنبول مركزا لنشاطها السياسي والاقتصادي، كما أن أردوغان التقى أكثر من مرة رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في أنقرة.