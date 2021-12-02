قائد فيلق القدس: أمريكا "ستتهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني حذر اليوم الخميس، من أن الولايات المتحدة ”ستتهشم أسنانها“ إذا اتخذت أي خطوة ضد طهران مهما كانت بسيطة.

وتجرى في الوقت الراهن محادثات غير مباشرة لإنقاذ اتفاق 2015 النووي.

ونقلت وسائل الإعلام عن قاآني قوله ”قوة هذه الأمة وقدرتها… بلغت مستوى أنه إذا اتخذتم (الولايات المتحدة) أبسط الخطوات، فإن أسنانكم ستتهشم في أفواهكم“.

وأضاف ”ولى زمان فعل ما يحلو لكم“.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد اعتبر أن اتفاقا حول برنامج بلاده النووي ”في متناول اليد“، لكنه مرتبط بـ“حسن نية“ الدول الغربية، معتبرا أن المفاوضات التي استؤنفت مطلع الأسبوع في فيينا ”جدية“.

وكتب الوزير تغريدة في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، قال فيها إن ”اتفاقا جيدا في متناول اليد إن أبدى الغرب حسن نية. نسعى إلى إجراء حوار منطقي ومتزن وهادف للوصول إلى نتيجة“.

وأشار إلى أن ”محادثات فيينا جارية بجدية ورفع العقوبات لا يزال الأولوية الأساسية“.

واستؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الإثنين الماضي، في العاصمة النمساوية، بعد ستة أشهر من توقفها.

وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا العام 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وردا على ذلك، بدأت إيران العام 2019 بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى جو بايدن، الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها.

وخاضت الأطراف المعنية، بمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات في فيينا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين.

وأوضح أمير عبداللهيان الذي يقود المفاوضات من طهران، أن ”الخبراء يواصلون أعمالهم“ مضيفا ”أنا على تواصل يومي مع كبير المفاوضين (الإيراني) علي باقري“ في فيينا.

واعتبرت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني الثلاثاء الماضي، أن الأيام المقبلة ستسمح بتقييم ”جدية“ الإيرانيين في المحادثات التي يشارك فيها الأمريكيون بشكل غير مباشر.