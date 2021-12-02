بينيت يدعو لوقف المحادثات مع إيران.. وغانتس في واشنطن الأسبوع المقبل

يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، التوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لإجراء مشاورات سياسية، على خلفية المحادثات مع إيران حول الاتفاق النووي.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن ”غانتس سيتوجه يوم الأربعاء المقبل، إلى الولايات المتحدة لعقد سلسلة اجتماعات سياسية وأمنية مع كبار المسؤولين في واشنطن“.

ووفق مكتب غانتس، فسيلتقي نظيره الأمريكي لويد أوستن، كما سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتأتي هذه الزيارة في ظل المحادثات الجارية حول إمكانية العودة للاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

وتعد هذه الزيارة الثانية لغانتس للولايات المتحدة خلال أشهر، حيث التقى في وقت سابق وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع من أجل بحث ملف إعمار غزة، وتزويد القبة الحديدية بمخزون جديد، بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة في أيار/ مايو الماضي.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الخميس، في حديث له مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول البرنامج النووي الإيراني، أن إيران تمارس ”ابتزازا نوويا“ كتكتيك تفاوضي في محادثات فينا، داعيا إلى وقف فوري للمفاوضات معها.

وأوضح بينت أنه ”يجب فرض عقوبات قاسية على إيران لإيقاف برنامجها النووي“، وفق ما ذكره بيان صادر عن مكتب بينيت.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ استثمار أكثر من 5 مليارات شيكل لشراء صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، وأسلحة دقيقة، وأسلحة سرية للقوات الجوية، إلى جانب زيادة التدريبات القتالية لمواجهة متوقعة على جميع الجبهات.

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل متشائمة للغاية بشأن نتائج المحادثات النووية بين طهران والقوى في فيينا والتي استؤنفت هذا الأسبوع بعد توقف دام خمسة أشهر.

وبينت الصحيفة، أن الخيار العسكري يتطلّب التركيز على زيادة القوة الخاصة بسلاح الجو، وجمع مزيد من المعلومات الاستخبارية.

كما أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية من أجل تحسين جهوزية وكفاءات الوحدات للحرب المقبلة، وشاركت فيها قوات نظامية وقوات احتياط من مجمل الأذرع والشعب العسكرية التابعة للجيش.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أكد في وقت سابق، أن على إسرائيل العمل مع الولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني.

بينما أكد رئيس قسم الاستخبارات في جيش الدفاع الاسرائيلي تامير هيمان، أن خيار تنفيذ هجوم في إيران لا يزال واردا، لكنه أشار إلى إمكانية إقامة قناة اتصال سرية تفسح المجال أمام الأطراف للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح هيمان، أن إسرائيل تمكنت من منع إيران من التموضع في سوريا، ونجح الجيش الإسرائيلي في إحباط العديد من المحاولات لنقل الأموال والوسائل القتالية إلى منظمة حزب الله اللبنانية.

وتعد إسرائيل من أكثر دول العالم اهتماما بمنع إيران امتلاك السلاح النووي، لما يمكن أن يشكله من تهديد حقيقي لأمنها، حيث أكدت الحكومة الحالية والسابقة على موقف واحد يرفض العودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، العام 2018.