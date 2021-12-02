زعيم كوريا الشمالية يحذر من "صراع هائل" العام المقبل لتعزيز الاقتصاد

ذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قال إن ”بلاده يجب أن تستعد لخوص صراع هائل في 2022، لتواصل تحقيق تقدم في مجالات من بينها الدفاع والزراعة والتشييد“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأدلى كيم جونغ أون بهذه التصريحات، أمس الأربعاء، في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، الذي قرر عقد اجتماع لكامل أعضاء اللجنة المركزية الشهر القادم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم، قوله إنه ”فيما لا تزال البلاد تواجه صعوبات اقتصادية، أحرز الحزب نجاحا في الضغط من أجل تحقيق الأهداف السياسية وتنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية التي كشف النقاب عنها في مطلع العام“.

وقال كيم: ”من الأمور المشجعة للغاية، التغيرات الإيجابية التي تحققت في مجمل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع الوطني، كما يتجلى في الإدارة المستقرة لاقتصاد الدولة والنجاح الكبير الذي تحقق في قطاعي الزراعة والتشييد“.

وتابع: ”العام المقبل 2022، سيكون عامًا مهمًا، ويجب علينا أن نخوض صراعًا هائلًا جدًا، مثلما فعلنا هذا العام“.

وفي كانون الثاني/ديسمبر عام 2019، ألقى كيم خطابا في الجلسة العامة للحزب، كشف فيه عن اتجاهات السياسة الرئيسية لعام 2020.

وسعى كيم لتعزيز الاقتصاد وإمداد الطاقة بخطته، لكن وكالات الأمم المتحدة قالت إن ”نقصًا في الغذاء والكهرباء لا يزال قائما ويتفاقم جراء العقوبات المفروضة بسبب برنامج كوريا الشمالية النووي وبرامجها للصواريخ وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والكوارث الطبيعية“.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس ”كورونا“، لكنها أغلقت الحدود وفرضت قيودًا على التنقلات الداخلية وإجراءات أخرى للسيطرة على تفشي الوباء أو احتوائه على ما يبدو.

وكانت السلطات الكورية الشمالية قد دعت، الشهر الماضي، إلى اتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد ”كورونا“، استعدادا لفصل الشتاء، وفقا للصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية ”رودونغ شينمون“.

وأضافت الصحيفة، التابعة لحزب العمال الحاكم، أن ”كورونا يمكن أن ينتقل حتى من خلال تساقط الثلوج، كما وصفت خطوات السيطرة على الفيروس والوقاية منه خلال الشتاء بأنها مشروع سياسي مهم لتحديد ما إذا كان سيتم إحراز تقدم في العام الأول من الخطة الاقتصادية الخمسية لكوريا الشمالية“.