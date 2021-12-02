مخاوف أممية من "تفكك" نسيج المجتمع الإثيوبي جراء أعمال العنف

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، لوكالة فرانس برس، أن النزاع في إثيوبيا إذا تطور إلى أعمال عنف طائفية، يمكن أن ”يفكك“ نسيج المجتمع وأن يؤدي إلى نزوح يذكّر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابول في آب/أغسطس.

وقال في مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“، إنه إذا وصلت المعارك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأدت إلى أعمال عنف طائفية في مختلف أنحاء البلاد، فسيحصل ”تفكك في النسيج الاجتماعي لإثيوبيا“، محذرا من أن الاحتياجات للمساعدة في البلاد، الهائلة أساسا، ”ستزيد بشكل كبير“.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط في آب/أغسطس الماضي بين أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتهم.

من جهته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن الرحلات الإنسانية للمنظمة الدولية بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وميكيلي في تيغراي ”استؤنفت“، مشيرا أيضا إلى وصول 157 شاحنة مساعدات إلى هذه المدينة.

وقال خلال مؤتمر صحافي ”بشرى سارة، وصلت 157 شاحنة إلى ميكيلي“.

وأضاف: ”قافلة جديدة في طريقها، بالتالي استؤنفت المساعدات الإنسانية، ربما ليس بالمستوى الذي نرغب فيه“. وتم تعليق رحلات الأمم المتحدة إلى ميكيلي منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر بعد الضربات الجوية.

وتابع: ”إنها إشارة جيدة“ و“بالتالي ثمة بصيص أمل. قد يسهل ذلك موقفا مستقبليا أكثر إيجابية لبدء حوار“.

من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إن ”وقفا لإطلاق النار ضروري“. وتابع: ”للأسف المعارك على الأرض مستمرة“.

وقال غوتيريش متوجها إلى الجهات المتحاربة ”أوقفوا الأعمال القتالية وابدأوا حوارا“.

وبعد المطالب الأخيرة لمقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي حول مكاسب إقليمية تندرج في استراتيجية للوصول إلى العاصمة أديس أبابا، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد الأسبوع الماضي أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة.

منذ ذلك الحين، أعلنت الحكومة أنها استعادت السيطرة على عدة بلدات صغيرة منها شيوا روبت على بعد حوالى 220 كيلومترًا شمال شرق العاصمة عن طريق البر، والأربعاء، لاليبيلا المدرجة على التراث العالمي لليونسكو.