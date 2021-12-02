وزير الدفاع الأمريكي يتطلع إلى رد دولي على روسيا بشأن أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن أي رد أمريكي على تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا، سيتم بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ودعا أوستن، خلال زيارته لكوريا الجنوبية، موسكو إلى التحلي بالشفافية بشأن حشدها العسكري على حدود أوكرانيا.

وعبّر عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة وروسيا على ”حل القضايا وتخفيف حدة التوتر في المنطقة“.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موسكو بسحب قواتها من الحدود الأوكرانية، قائلا إن أي غزو روسي سيؤدي إلى فرض عقوبات ستضر بموسكو أكثر من أي عقوبات فُرضت حتى الآن.

وردا على سؤال حول ما إذا ستكون العقوبات اقتصادية فقط، أحجم أوستن عن الإجابة بشكل مباشر واكتفى بالقول إنه سيتم استخدام ”أفضل الأساليب“.

وقال أوستن ”أيا كان ما سنفعله فسيكون ضمن رد المجتمع الدولي. ومع ذلك فإن أفضل الأحوال هو ألا نشهد توغلا من الاتحاد السوفيتي في أوكرانيا“، واصفا روسيا خطأ بالاتحاد السوفيتي السابق.

وأصبحت أوكرانيا _وهي جمهورية سوفيتية سابقة_ تطمح بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بؤرة التوتر الرئيسة بين روسيا والغرب، فيما تدهورت العلاقات بينهما إلى أسوأ مستوى لها منذ ثلاثة عقود ”منذ انتهاء الحرب الباردة“.

وتقول أوكرانيا، إن روسيا نشرت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما.

وتتهم موسكو _أيضا_ كييف بمواصلة حشد قواتها العسكرية.

ووصفت الحديث عن استعدادها لشن هجوم على أوكرانيا بأنه تحريضي، لكنها دافعت عن حقها في نشر القوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.

والأربعاء، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، روسيا من استخدام القوة مع جارتها أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ إن ”موسكو تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظا لأي عدوان تشنه، عبر فرض عقوبات عليها وإجراءات أخرى سيتخذها الغرب“.

وأضاف في مقابلة بمؤتمر ”رويترز نكست“: ”قلناها جميعا بوضوح شديد إن الثمن الذي سيتعين دفعه سيكون باهظا وستكون العقوبات ضمن الخيارات، أعتقد أن من الواضح تماما أن روسيا تعرف بالفعل أنها ستدفع ثمنا أكبر“.

وسبق ذلك، طلب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وتعزيز التعاون العسكري معها بعد مشاركتها مع الحلف الغربي في محادثات بشأن كيفية ردع روسيا عن شن هجوم جديد، بعد حشدها قوات بالقرب منها.