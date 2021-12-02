صحف عالمية: خلاف روسي بريطاني حول ليبيا.. وانهيار الإعلام في أفغانستان

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا علي الساحة الدولية، حيث ناقشت تقارير من أفغانستان تكشف خطورة الأوضاع التي يعيشها الصحفيون هناك في ظل وطأة حكم حركة ”طالبان“.

وسلطت الصحف الضوء على ”احتجاجات المياه“ في إيران، وذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات بشأن برنامج إيران النووي في فيينا، وكشفت صحف أخرى عن خلاف دبلوماسي بين روسيا وبريطانيا بشأن ليبيا.

خلاف روسي بريطاني حول ليبيا

نقلت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية عن مصادر دبلوماسية قولها إن ”روسيا منعت تعيين المحارب البريطاني المخضرم، نيكولاس كاي، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، الأمر الذي قد يساهم في تفاقم الأوضاع في البلاد، ويقوض جهود المنظمة الدولية قبل الانتخابات الليبية المقررة نهاية الشهر الجاري“.

وقالت المجلة إن ”هذه الخطوة تضاف لسجل الخلافات الدبلوماسية والتوترات بين البلدين، التي منعت في السابق تجديد تعيينات العديد من خبراء عقوبات الأمم المتحدة“، مشيرة إلى أنها تأتي أيضا بعد أقل من أسبوع من استقالة مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته الدبلوماسي السلوفاكي، يان كوبيتش، فجأة من وظيفته، عقب اشتباك مع الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، بشأن تعامل الأمم المتحدة مع الاستعدادات للانتخابات.

ورأت ”فورين بوليسي“ أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، غرقت في حالة من عدم اليقين بعد استقالة كوبيتش، التي جاءت عقب الاستقالة المفاجئة لسلفه، غسان سلامة، قبل أكثر من عام.

وأكدت أن ”التغيير المستمر بالمناصب القيادية بالأمم المتحدة، يؤكد موقف الأخيرة غير المستقر في ليبيا قبل الانتخابات، ويساهم في الشعور بأن المنظمة غير قادرة على رسم نظام ديمقراطي في ليبيا“.

وقالت المجلة: ”تعلق الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا آمالها على الانتخابات الليبية، ما أتاح للبلاد فرصة لفتح صفحة جديدة من الاستقرار تحت عقد من الاضطرابات التي عانت منها منذ التدخل بقيادة حلف شمال الأطلسي عام 2011، والذي أدى لسقوط نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي“.

وأضافت: ”لكن العديد من الخبراء يشككون فيما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تصلح الانقسامية السياسية العميقة في البلاد، وأعربوا عن مخاوفهم من أن المنافسة بين القوى المتنافسة قد تؤدي إلى تجدد العنف.. وظهر ذلك جليا في تحذير شديد اللهجة لوزير الداخلية الليبي، خالد مازن، الذي أكد فيه أن استمرار التهديدات بالعنف قبل الانتخابات قد يقوض العملية ويؤدي في النهاية إلى تأجيل التصويت“.

مأساة الصحفيين الأفغان

اعتبرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن الإعلام الحر كان إنجازًا كبيرًا للجهود الغربية في أفغانستان، لكنه يعاني الآن ويكافح من أجل البقاء في ظل الترهيب المستمر الذي تمارسه حركة ”طالبان“ المتشددة، التي تدعي دعم حرية الإعلام.

وقالت الصحيفة إنه ”بمجرد أن سيطرت طالبان، بدأت وسائل الإعلام الحرة في الانهيار، حيث فر العديد من المراسلين الأفغان الذين عملوا في وكالات إخبارية أجنبية، وتعرض العديد من الذين بقوا للتهديد أو الاعتقال أو الضرب من قبل الحركة“.

وعن ازدهار هذا المجال، أشارت الصحيفة إلى أن ”الدستور الأفغاني لعام 2004 سمح بحرية التعبير، بما في ذلك في المطبوعات الصحفية ووسائل الإعلام، مضيفة أن الولايات المتحدة خلال فترة تواجدها هناك خلال الـ 20 عاما الماضية، قدمت أكثر من 150 مليون دولار لدعم وسائل الإعلام وتدريب الصحفيين“.

وأضافت: ”بين تهديدات طالبان والانهيار الاقتصادي، فإن مستقبل وسائل الإعلام هناك غير مؤكد، حيث تم الإبلاغ عن إغلاق أكثر من 277 منفذا إعلاميا حتي الآن.. وفي الماضي، كانت وسائل الإعلام الدولية تضغط على الحكومة الأفغانية لاحترام حرية التعبير ومتابعة قضايا قتل الصحفيين، لكن الآن، لم يعد لدى العالم منظمات محلية ودولية للضغط على الحكومة.. لذا فإن طالبان حرة في فعل ما تريد“.

وتابعت أن ”ظروف الصحفيين الأفغان الذين ما زالوا يعملون صعبة، بما في ذلك حملات التضليل التي تعقد التحدي المتمثل في تغطية الأخبار بدقة. ويسمح الإنترنت الآن للمراسلين الأفغان بتغطية الحياة في ظل حكم طالبان، بطرق كانت مستحيلة خلال نظام طالبان السابق، الذي حظر التلفاز والتصوير الفوتوغرافي تمامًا“.

الصفقة تحل ”أزمة المياه“

قالت مجلة ”الإيكونوميست“ البريطانية إنه ”بينما تستمر المحادثات في فيينا، الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست في عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، JCPOA، يعتقد المتشددون في طهران أن الاتفاق لا يستحق الجهد المبذول“.

وأضافت: ”هؤلاء المتشددون يجادلون بأن واشنطن سوف تحافظ على العقوبات غير النووية التي تعرقل الاقتصاد الإيراني“، مشيرين إلى أنهم ”يفضلون تجنب الغرب ومتابعة التجارة مع الصين والتركيز على بناء ما يسمى باقتصاد المقاومة، في الداخل“.

وتابعت: ”تكشف الأحداث الأخيرة في إيران عن عدم جدوى هذا النهج، حيث ينظم سكان أصفهان احتجاجات غاضبة جراء أزمة المياه المتفاقمة، بفعل الجفاف الذي دمر سبل عيشهم، متهمين الحكومة بعدم إيجاد الحلول“.

وأوضحت المجلة أن ”نقص المياه أمر شائع في إيران، حيث تقول الأمم المتحدة إن المياه المتاحة للفرد انخفضت بنسبة 28 % خلال العقود الثلاثة الماضية، لتصل إلى 1675 مترًا مكعبًا في السنة، وهو المستوى الذي تعرفه بأنه إجهاد مائي“.

كما اندلعت احتجاجات في خوزستان، مؤخرًا، بعد أن قضى السكان أيامًا دون مياه وسط الحر الشديد.

واعتبرت المجلة أن ”الجفاف لا يرتبط مباشرة بالعقوبات الغربية والأمريكية، بل إنه ناجم عن عقود من سوء الإدارة والزراعة الكثيفة الاستهلاك للمياه وتغير المناخ“.

وقالت ”الإيكونوميست“ في تحليل لها: “ ستجد أي حكومة صعوبة في إصلاح مشاكل المياه، خاصة مع العقوبات التي تمنع الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية، وستكون هذه مشكلة بالنسبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي أجرى حملته على مجموعة من الادعاءات، حيث تعهد بمعالجة مشاكل إيران الاجتماعية والاقتصادية العديدة، مع وعوده ببناء مليون منزل جديد سنويًا وخلق ما يقرب من مليوني وظيفة بحلول عام 2023″.

واختتمت المجلة: ”إن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الآن سيمنح إيران 3 أعوام من العقوبات المخفضة وفرص الاستثمار الأجنبي“.

”الأونروا“ على شفا الانهيار

نقلت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية عن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ”الأونروا“، فيليب لازاريني، قوله: ”إن الوكالة باتت على شفا الانهيار، ولا يمكنها دفع رواتب موظفيها“.

وأضافت الصحيفة أن ”لازاريني دعا إلى تمويل فوري للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للوكالة لعام 2021″، مشيرا إلى أن ”هذا التمويل مهم في غياب أي حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني“، محذرا من أن ”ذلك من شأنه أن يقطع الخدمات ويؤجج الغضب والإحباط بين الفلسطينيين“.

ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي السايق، دونالد ترامب، كانت قد أوقفت مساهمة أمريكا السنوية للوكالة البالغة 360 مليون دولار، حيث اتهمت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأونروا بـ“إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حلها“، وسمحت بالكتب المدرسية في مدارسها التي تروج لمعاداة السامية والخطاب المعادي لإسرائيل.

وأعادت إدارة الرئيس جو بايدن معظم هذا التمويل مقابل إصلاح المناهج التعليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”لازاريني تعهد بسياسة عدم التسامح تجاه معاداة السامية والتحريض، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن مثل هذه الهجمات سياسية بطبيعتها وتهدف إلى تدمير الأونروا“.