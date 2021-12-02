عبد اللهيان: سنتوصل لاتفاق في فيينا إذا أبدى الغرب "حسن النية"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا في متناول اليد شريطة أن يبدي الغرب حسن نية، مشددا على أن المفاوضات لرفع العقوبات عن بلاده جارية بشكل جاد.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر ”تويتر“، اليوم الخميس ”مفاوضات فيينا لرفع العقوبات جارية بشكل جاد وأنا على تواصل مستمر مع الفريق الإيراني المفاوض“.

ويرأس الفريق الإيراني المفاوض إلى محادثات فيينا نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية.

وأضاف ”إذا أبدى الغرب حسن نية فسيكون التوصل إلى اتفاق جيد في متناول اليد والمفاوضون الإيرانيون يجرون مباحثات منطقية وقوية في فيينا“.

وتقول إيران، إن الهدف من المفاوضات هو رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها كأولوية أساسية لاستئناف المفاوضات واستمرارها في فيينا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اتهم مساء أمس، إسرائيل بالترويج لما وصفها بـ“الأكاذيب“ بهدف تسميم محادثات فيينا، مشيرا إلى أن ”كل الأطراف في فيينا تواجه تحدي الاستقلال والإرادة السياسية لإنجاز الأمور“.

وفي ظل المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة ”4+1“ التي بدأت منذ الاثنين الماضي، كأول جولة للتفاوض بين القوى الدولية وحكومة الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن خرق جديد تقوم به طهران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن ”إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية الواقعة وسط البلاد“، مضيفة أن ”الأجهزة الجديدة بمنشأة فوردو يمكنها تخصيب اليورانيوم بمستوى 20%“.

وقد تؤثر هذه الخطوة الإيرانية على مسار المفاوضات النووية التي تشارك فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة بهدف العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلنت الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مطلع أيار/مايو 2018.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة، تجاوزت إيران التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، الذي يسمح لعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية.