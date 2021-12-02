"جيروزاليم بوست": بنك ألماني يغلق حسابا مخصصا لحركة حماس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إغلاق أحد البنوك الألمانية، لحساب مالي مخصص لحركة حماس، ومرتبط بأشخاص ضمن الجالية الفلسطينية في ألمانيا.

وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“، أن ”بنك البريد الألماني، أغلق حسابا لأفراد من الجالية الفلسطينية مرتبطين بحماس في ألمانيا“.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن المتحدث باسم بنك البريد، أوليفر ريتماير، قوله إن ”الحساب التابع لحركة حماس بألمانيا لم يعد نشطا“.

وأضاف“ إننا غير مهتمين بالحفاظ على علاقات مع الجماعات المتطرفة.. عندما نكتشف مثل هذه الحوادث ننهيها بموجب القانون المعمول به بألمانيا“.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه ”ووفقاً لتقرير استخباراتي صادر عن وكالة التجسس المحلية في برلين في عام 2020، فإن الجالية الفلسطينية في ألمانيا هي جمعية شاملة للمنظمات الفلسطينية في البلاد والتي ينتمي أعضاؤها بأغلبية ساحقة لحركة حماس، ويتعاطفون معها“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ”تم إغلاق أكثر من 20 حسابا من حسابات حركة المقاطعة لإسرائيل (BDS)، بما في ذلك حسابات للجالية الفلسطينية في ألمانيا، على خلفية دعمها لحركة حماس“.

ولفتت ”جيروزاليم بوست“ إلى أن ”المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، والمفوض الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، ورئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية أوفي بيكر، وكذلك الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية، دعوا جميعاً البنوك الألمانية لإغلاق حسابات المنظمات المؤيدة لحركة المقاطعة لإسرائيل“.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، صنفا في وقت سابق، حركة حماس، بأنها منظمة ”إرهابية“.

كما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رسمياً حظر حركة حماس، وإدراجها ضمن قائمة ”منظمات الإرهاب“ المحظورة في البلاد.

وبموجب القرار البريطاني الذي نال موافقة البرلمان، ”تصنف حركة حماس كمنظمة إرهابية بشقيها السياسي والعسكري“، ويمكن أن تصل عقوبة أعضائها أو الذين يدعمونها للسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وردا على قرار لندن هذا، قالت حركة حماس إن بريطانيا ”تعيد صناعة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني“، ملوحة باللجوء للقضاء الأوروبي والبريطاني، لإسقاط قرار لندن حظرها وتصنيفها حركة ”إرهابية“.

وقال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن ”حركته لديها الكثير من الخيارات لإسقاط القرار البريطاني من بينها اللجوء للقضاء الأوروبي والبريطاني“.

وأضاف الهندي في تصريح سابق لـ“إرم نيوز“، إنه ”من حقنا كفلسطينيين اتخاذ كل الوسائل للدفاع عن شعبنا بما فيها اللجوء للقضاء الذي سنؤكد من خلاله على حقنا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي“.