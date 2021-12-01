إثيوبيا تستعيد السيطرة على بلدة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو

قالت قناة فانا التابعة للدولة، اليوم الأربعاء، إن القوات الحكومية الإثيوبية وحلفاءها استعادوا السيطرة على بلدة ”لاليبيلا“ الواقعة في إقليم أمهرة والمدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وكان المتمردون قد استولوا على بلدة ”لاليبيلا“ التاريخية، في آب / أغسطس الماضي، وتشتهر بوجود كنائس محفورة في الصخر تعود إلى القرن الثالث عشر، وهي موقع مقدس لملايين المسيحيين من طائفة الأرثوذكس، وتقع شمال إثيوبيا.

ورفض متمردو إقليم تيغراي في وقت سابق، دعوات الولايات المتحدة للانسحاب من مناطق مجاورة، بعد سيطرتهم على موقع ”لاليبيلا“.

وحضت الولايات المتحدة المتمردين على حماية كنائس ”لاليبيلا“ المنحوتة في الصخر، التي تعد من التراث الحضاري.

وقال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشيو رضا آنذاك: ”لن نتخذ أي خطوة من هذا القبيل إلا إذا رُفع الحصار“، في إشارة إلى القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.

وقُتل الآلاف منذ اندلاع الحرب، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث دار قتال في منطقتي أمهرة وعفار، وهي منطقة أخرى على حدود تيغراي، فضلًا عن نزوح ملايين الأشخاص.

وتتهم قوات تيغراي المتمردة والجيش الإثيوبي وحلفاؤه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب.

وقال نائب رئيس بلدة ”لاليبيلا“، مانديفرو تاديسي،في تصريحات سابقة إن البلدة تحت سيطرة متمردي تيغراي.

وأضاف أن السكان فروا من البلدة، وأعرب عن قلقه بشأن سلامة الكنائس الأثرية.

وتحركت ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ منذ ذلك الحين شرقًا باتجاه عفر وجنوبًا باتجاه أمهرة، حيث تقع بلدة ”لاليبيلا“.

وحشد جنود وعناصر ميليشيات صفوفهم في أجزاء من أمهرة لصد تقدم المتمردين، لكن عددًا من سكان لاليبيلا قالوا لوكالة ”فرانس برس“، في أغسطس إن البلدة سقطت دون أي قتال.

وقال أحد السكان: ”قدموا بعد الظهر ولم تجرِ أي معارك، ولم يكن هناك وجود لقوات الأمن، وباتت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي الآن في البلدة“.

وتوجد 11 كنيسة محفورة في الصخر تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وبنيت هذه الكنائس كبديل للحج إلى الأراضي المقدسة، التي كان يتعذر السفر إليها في ذلك الوقت.

وقال ماندفرو: ”هذا تراث عالمي، ويجب أن نتعاون لضمان الحفاظ على هذا الكنز“.