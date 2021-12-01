مشروع الموازنة الإيراني "يفترض" استمرار العقوبات الأمريكية

وضعت إيران مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى ترزح تحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018، وفق ما أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود میرکاظمي.

وأكد مسعود میرکاظمي أمس الثلاثاء وفق ما نقلت عنه الصحافة، أن ”مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 1401 (21 آذار/مارس 2022 – 20 آذار/مارس 2023)، أُنجز مع افتراض استمرار العقوبات، بدون ربط إدارة البلاد بنتائج المفاوضات حول النووي“، بحسب ”فرانس برس“.

واستأنفت إيران والقوى العظمى الإثنين مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 حول النووي الإيراني الذي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

تشدد طهران أثناء المفاوضات على رفع العقوبات التي ترخي بثقلها على الاقتصاد الإيراني، لكن المحللين ليسوا متفائلين كثيرًا بشأن فرص إحياء الاتفاق سريعًا.

وصرح منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، مستشار رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى محمد حسيني لوكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية أنه يتوقع في السنة المالية 2022-2023، بيع 1,2 مليون برميل نفط بسعر 60 دولارًا للبرميل الواحد، في وقت تبيع إيران حاليًا 600 ألف برميل.

ويُفترض عرض مشروع الموازنة على البرلمان في السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن الأوروبيين طالبوا بإنهاء فوري للجولة الحالية من المحادثات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، قوله إن ”الدول الأوروبية في محادثات فيينا دعت إلى إنهاء فوري لهذه الجولة من المحادثات“.

وأضاف المصدر الإيراني من فيينا أن ”الفريق الإيراني يفضل مواصلة المحادثات طالما كان ذلك ضروريا“.

وقالت وكالة ”تسنيم“ إن أهم عقبة أمام تحقيق ”أقصى قدر من التفاهم“ بعد اجتماع أمس الثلاثاء، هو إصرار الأطراف الأوروبية على الحاجة إلى التشاور على أساس كل حالة على حدة مع الولايات المتحدة.