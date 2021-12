إيران تتهم إسرائيل بترويج الأكاذيب لتسميم محادثات فيينا

اتهمت إيران، اليوم الأربعاء، إسرائيل ”بترويج أكاذيب“ بهدف إفساد محادثات فيينا حول إحياء اتفاق طهران النووي الموقع، العام 2015، مع القوى الكبرى.

وقالت إن جميع الأطراف في المفاوضات تواجه اختبارًا لإرادتها السياسية لإكمال المهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على تويتر إن ”النظام الإسرائيلي الذي يعتمد وجوده على التوتر عاد إلى ذلك مرة أخرى، ويروج أكاذيب من أجل تسميم محادثات فيينا“، وذلك دون أن يوضح التعليقات الإسرائيلية التي يقصدها.

وأضاف خطيب: ”تواجه جميع الأطراف، الآن اختبارًا لاستقلاليتها وإرادتها السياسية لأداء المهمة، بغض النظر عن الأخبار الزائفة الهادفة لتدمير احتمالات النجاح“.

Israeli regime whose existence relies on tension is at it again, trumpeting lies to poison Vienna talks.

All parties in the room now face a test of their independence & political will to carry out the job— irrespective of the fake news designed to destroy prospects for success.

— Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) December 1, 2021