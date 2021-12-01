إيران تتهم إسرائيل بترويج الأكاذيب لتسميم محادثات فيينا

اتهمت إيران، اليوم الأربعاء، إسرائيل ”بترويج أكاذيب“ بهدف إفساد محادثات فيينا حول إحياء اتفاق طهران النووي الموقع، العام 2015، مع القوى الكبرى.

وقالت إن جميع الأطراف في المفاوضات تواجه اختبارًا لإرادتها السياسية لإكمال المهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على تويتر إن ”النظام الإسرائيلي الذي يعتمد وجوده على التوتر عاد إلى ذلك مرة أخرى، ويروج أكاذيب من أجل تسميم محادثات فيينا“، وذلك دون أن يوضح التعليقات الإسرائيلية التي يقصدها.

وأضاف خطيب: ”تواجه جميع الأطراف، الآن اختبارًا لاستقلاليتها وإرادتها السياسية لأداء المهمة، بغض النظر عن الأخبار الزائفة الهادفة لتدمير احتمالات النجاح“.

Israeli regime whose existence relies on tension is at it again, trumpeting lies to poison Vienna talks. All parties in the room now face a test of their independence & political will to carry out the job— irrespective of the fake news designed to destroy prospects for success. — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) December 1, 2021

وكان زادة قد قال، الثلاثاء، إن طهران لن تتعهد للأطراف الدولية التي تتفاوض معها في العاصمة فيينا، بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي المبرم، العام 2015.

وأشار في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إلى أن ”إيران لن تقبل بأي شيء أقل من رفع العقوبات، ولن نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي“، مضيفًا أن ”الالتزامات الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا“.

وأوضح المسؤول الإيراني أن ”الفريق الإيراني في مفاوضات فيينا، سيركز على رفع العقوبات عن البلاد“.

وتابع خطيب زادة: ”إذا دخل الطرف الآخر في محادثات فيينا بنية صحيحة لرفع العقوبات، بدلًا من إضاعة الوقت والتمديدات والأعذار الصبيانية، يمكننا القول، إن المفاوضات أصبحت تسير على المسار الصحيح“.

وانتهت الإثنين الجولة الأولى من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة (4+1) بمشاركة أمريكية غير مباشرة، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك، يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في آيار/ مايو 2018.