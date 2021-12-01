إيران تبدأ التخصيب بأجهزة متقدمة في منشأة فوردو خلال محادثات فيينا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % بأجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو المبنية داخل جبل، في خطوة من المرجح أن تشعل التوتر خلال المحادثات التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015.

وأكدت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم زيادة وتيرة عمليات التفتيش في منشأة فوردو.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها تحققت، أمس الثلاثاء، من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 % في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في فوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 %.

وأشار تقرير أصدرته الوكالة الدولية، في الشهر الماضي إلى أن إيران كانت تعمل على تشغيل 166 جهازًا من طراز آي.آر-6 هناك.

ومع استئناف المحادثات في فيينا بغية إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، أبلغ الدبلوماسيون، وهم من ترويكا الاتحاد الأوروبي، فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، الصحفيين بأنهم لم يحلوا بعد القضية الشائكة المتعلقة بما ينبغي فعله إزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم.

وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا عبروا عن التفاؤل بعد أول اجتماع عُقد، يوم الإثنين، رغم موقف طهران المتشدد في العلن، والذي قالت الدول الغربية إنه لن يجدي نفعًا.

ويقول دبلوماسيون إن الوقت ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 2018، وهو ما أغضب إيران وأفزع الدول الكبرى الأخرى المعنية، وهي: بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا.

وقدم أعضاء الوفود من الاتحاد الأوروبي، وإيران، وروسيا، المشاركون في المحادثات تقييمًا متفائلًا بعد بدء الجولة الجديدة بجلسة لأطراف الاتفاق الباقين فيه، لم تحضرها الولايات المتحدة التي ترفض إيران إجراء محادثات مباشرة معها.

وبعد الاجتماع، قال إنريكي مورا مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورئيس الجلسة: ”لدي شعور إيجابي للغاية حيال ما رأيته اليوم“.

وتهدف المحادثات التي عقدت الأطراف الاجتماع الأول من جولتها السابعة الإثنين، إلى إحياء الاتفاق الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي كانت تفرضها عليها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وقال مورا للصحفيين إن الوفد الإيراني الجديد في المحادثات تمسك بطلب طهران رفع جميع العقوبات.

لكنه أشار أيضًا إلى أن طهران لم ترفض صراحة نتائج الجولات الست السابقة.