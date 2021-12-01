صحيفة عبرية: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تأمل توقيع اتفاق مع إيران على وجه السرعة

كشفت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، الأربعاء، أنه على الرغم من المعارضة الرسمية للعودة للاتفاق النووي؛ بسبب الثغرات الكثيرة، إلا أن ”المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تأمل أن يتم توقيع اتفاق مع إيران على وجه السرعة“.

وقالت ليلاخ شوفال مراسلة الشؤون العسكرية في الصحيفة إن هذا الأمل ”ينبع من حقيقة أن إيران وقتها ستتوقف، على الأقل، عن الهرولة نحو امتلاك السلاح النووي، ومن ثم تستطيع المؤسسة العسكرية في إسرائيل امتلاك السعة الزمنية لاستكمال خططها العسكرية الخاصة بتوجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني“.

وأضافت شوفال أنها تحدثت مع مسؤولين كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دون الكشف عن هويتهم، وأبلغوها أن إيران ”قريبة اليوم أكثر من أي وقت مضى من القنبلة النووية“.

وأشارت إلى أن التقديرات السائدة لدى هؤلاء تقود إلى أنه ”في حال قررت طهران امتلاك القنبلة، ولو لم تتدخل قوى خارجية لمنعها، فإنها لا تحتاج سوى لأسابيع لامتلاك كمية اليورانيوم المخصب بمستويات عسكرية، تمكنها من إنتاج أول قنبلة نووية“.

ونوهت إلى أن لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقديرات بأن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في قدرة الجيش على شن هجوم ضد إيران، لا سيما عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، إذ استبعدت إسرائيل وقتها شن هجوم من تلقاء نفسها، طالما كان الاتفاق قائما، وفضلت الاستثمار في موارد تخص ملفات أخرى أكثر إلحاحا.

ومن بين هذه الملفات التي صرفت أنظار الجيش الإسرائيلي عن النووي الإيراني، ملف الاستعداد للحرب مع ”حزب الله“، والعمليات داخل سوريا وأماكن أخرى.

قدرة مبدئية

ومضت شوفال قائلة إنه وبشكل عملي ”بعد تبدل السياسات الأمريكية مع دخول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، ورفع العقوبات عن إيران، أدرك الجميع أن إسرائيل غير مستعدة، وأنها بدون خطة عسكرية كافية لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني“.

وأدت هذه التطورات إلى إصدار تعليمات من جانب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، للجيش بزيادة الجاهزية لشن هجوم عسكري على هدف يقع ضمن دائرة ”الخطر الثالث“.

ويعني ذلك دائرة التهديدات التي تشمل إيران، وفق الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية لتصنيف المخاطر المحيطة.

وحسب صحيفة ”إسرائيل اليوم“، تشمل الاستعدادات ”زيادة الموازنات العسكرية، وتحسين قدرات سلاح الجو“.

ولم تغفل حقيقة أن إسرائيل تتحدث علنا عن هذه الاستعدادات؛ ”بغية ردع إيران ودفعها بعيدا عن مواصلة التقدم على صعيد البرنامج النووي“.

كما نبهت إلى أنه رغم هذا الحديث العلني ”تخفي إسرائيل حقيقة أنه رغم امتلاك الجيش قدرة مبدئية على ضرب إيران، لكن المؤسسة العسكرية تحتاج وقتا لكي تصل إلى خطط عملياتية ملائمة وأكثر نضجا“.