بلينكن: روسيا تكثف خططها لشن عمل عسكري محتمل ضد أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق وسط أدلة على أن روسيا وضعت خططا لتحركات عدائية واسعة النطاق ضد أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أن الخطط الروسية تشمل جهودا لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل بجانب عمليات عسكرية ضخمة.

وأشار في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في ريجا، أنه ”في الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا خططها لشن عمل عسكري محتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر عشرات الآلاف من القوات القتالية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية“.

من ناحيته، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، روسيا من استخدام القوة مع جارتها أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ إن موسكو تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظا لأي عدوان تشنه، عبر فرض عقوبات عليها وإجراءات أخرى سيتخذها الغرب.

وأضاف في مقابلة بمؤتمر ”رويترز نكست“، ”قلناها جميعا بوضوح شديد إن الثمن الذي سيتعين دفعه سيكون باهظا وستكون العقوبات ضمن الخيارات، أعتقد أن من الواضح تماما أن روسيا تعرف بالفعل أنها ستدفع ثمنا أكبر“.

وسبق ذلك اليوم، طلب أوكرانيا، من حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وتعزيز التعاون العسكري معها بعد مشاركتها مع الحلف الغربي في محادثات بشأن كيفية ردع روسيا عن شن هجوم جديد، بعد حشدها قوات بالقرب منها.

وأصبحت أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، التي تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف ”الناتو“، نقطة اشتعال محتملة بين روسيا والغرب، بعد توتر العلاقات ووصولها إلى أدنى مستوى خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انتهاء ”الحرب الباردة“.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في محادثات مع نظرائه بـ“الناتو“، في ريجا، عاصمة لاتفيا: ”سندعو الحلفاء للانضمام إلى أوكرانيا في وضع حزمة إجراءات للردع“.

وتابع: ”سيتعين على حلف الأطلسي، في إطار هذه الحزمة أن يعد عقوبات اقتصادية على روسيا في حال قررت اختيار السيناريو الأسوأ“، مضيفا أنه ”يتعين على الحلف أيضا، تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع أوكرانيا“.

وقال كوليبا: ”نحن على ثقة أننا إذا عملنا على تضافر الجهود وتحركنا بطريقة منسقة، فسنكون قادرين على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتثبيط همته عن اختيار السيناريو الأسوأ، وهو عملية عسكرية“.