الناتو: الحلف مستعد لحماية أعضائه من الصواريخ الصينية والروسية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء، إن الحلف يعمل عن كثب لحماية الأعضاء من الصواريخ الصينية والروسية الجديدة التي يمكنها الوصول إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر ”رويترز نكست“، ”ليست روسيا وحدها بل الصين أيضا، (كلتاهما) تستثمران الآن بقوة في أنظمة ذات قدرات نووية يمكنها الوصول إلى كل دول حلف الأطلسي“.

وأشار إلى أن ”هذا شيء يجب أن نأخذه على محمل الجد“، لافتا إلى الاستثمارات الروسية في صواريخ ذات المدى البعيد للغاية والسرعات الفائقة وقدرات المناورة.

وبشأن التوتر مع روسيا أيضا، حذر ينس ستولتنبرغ، موسكو اليوم الأربعاء، من استخدام القوة مع جارتها أوكرانيا.

وقال إن موسكو تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظا لأي عدوان تشنه، عبر فرض عقوبات عليها وإجراءات أخرى سيتخذها الغرب.

وأضاف: ”قلناها جميعا بوضوح شديد إن الثمن الذي سيتعين دفعه سيكون باهظا وستكون العقوبات ضمن الخيارات“.

وتابع: ”أعتقد أن من الواضح تماما أن روسيا تعرف بالفعل أنها ستدفع ثمنا أكبر“.

ويوم الإثنين الماضي، قالت روسيا إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى على إطلاق صاروخ كروز من نوع ”تسيركون“ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو ما أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره جزءا من جيل جديد من منظومة أسلحة لا مثيل لها.

وذكرت وزارة الدفاع إن الصاروخ أطلق من الفرقاطة الأميرال جورشكوف في البحر المتوسط، وأصاب هدفا بحريا على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر في ثاني اختبار له خلال أسبوعين.

وأظهر مقطع مصور الصاروخ وهو ينير سماء الليل بضوء أبيض.

وتشترك الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية في التنافس على الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي الجيل التالي من الأسلحة البعيدة المدى التي يصعب اكتشافها واعتراضها.

وتنطلق هذه الصواريخ بسرعة تزيد عن سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي بخمسة أضعاف أو حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

وكان بوتين قد أعلن عن مجموعة من الأسلحة الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في العام 2018، وقال إنها يمكن أن تصيب أي نقطة في العالم تقريبا وتتفادى الدرع الصاروخي الأمريكي.