المعارضة التركية تأمل بالفوز في الانتخابات وسط تلاشي شعبية أردوغان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تتلاشى شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعاد انتخابه دونما انقطاع منذ 2002، بسبب سياسته الاقتصادية التي كانت في السابق ضمانة لنجاحه، وهو ما تحاول المعارضة التركية الاستفادة منه قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية.

وأعلن أردوغان الأربعاء، أن تركيا تسلك طريقا ”محفوفا بالمخاطر لكنه صائب“ حيال الاقتصاد، يقوم على خفض معدلات الفائدة رغم التدهور الحاد في سعر صرف العملة الوطنية.

وقال الرئيس التركي أمام نواب حزبه الحاكم في البرلمان، إن ”ما نفعله هو الصواب. لقد وضعنا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر سياسية لكنها صائبة“.

من ناحيته، ذكر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو الأسبوع الماضي، أن ”أردوغان ومؤيديه لديهم هدف واحد فقط، إفقار تركيا“.

وأضاف أوغلو: ”كلّما خسرت الليرة التركية من قيمتها، كان أردوغان سعيدًا لأن الذين لديهم حسابات بالدولار في المصارف فازوا بالجائزة الكبرى“، متّهمًا الرئيس التركي بخدمة مصالح الطبقة الأكثر ثراء.

وانهارت الليرة التركية بأكثر من 40% مقابل الدولار منذ كانون الثاني/يناير كنتيجة لسياسة مالية صمّمها أردوغان ووصفها مراقبون بأنها غير عقلانية.

ويسهم تراجع قيمة العملة بزيادة تكلفة الاستيراد الذي تعتمد عليه تركيا بشدّة.

فيما ازداد التضخم السنوي بنسبة 20% ما يزيد من تكلفة العيش للعديد من العائلات.

ويتوقّع اقصاديون ازديادًا في التضخم في الأشهر المقبلة.

إخراج المواطنين من النار

ودعا قلجدار أوغلو وميرال أكشينار في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى انتخابات مبكرة وهو احتمال رفضه الرئيس أردوغان.

وقال قلجدار أوغلو، إنه ”يجب علينا إخراج مواطنينا من النار“.

وردًّا على ذلك، حذّر أردوغان المقترعين من الانجذاب للمعارضة (242 نائبًا معارضًا من أصل 600 نائب في البرلمان)، مذكّرًا بأن تركيا كانت تخرج من أزمة مالية صعبة عند وصول حزبه إلى السلطة في 2002.

وفي ذروة الركود، ”كانت أسعار الفائدة 7.500%“ بحسب أردوغان الذي أطلق على سنواته العشر الأولى في السلطة أحيانًا تسمية ”العشر المجيدة“ لأنها تميّزت بارتفاع كبير بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتطوير البنى التحتية في أنحاء البلاد.

وفي ما عدا حدوث أي تحول، سيكون الاقتصاد موضوعًا أساسيًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة المفترض حصولها في حزيران/يونيو 2003، بحسب المحلّلين.

من جهتها، قالت مديرة مركز ”استن بول“ سيرين سلفين قرقماز، إنه ”عندما ننظر إلى التاريخ السياسي التركي، فإنّ الاقتصاد عامل مؤثر دائمًا“.

واعتبرت أن ”أردوغان والحزب الذي يترأسه يتراجعان من ناحية جذب المقترعين بسبب الأزمة الحالية“.

وأضافت أن ”أحزاب المعارضة وحزب الشعب الجمهوري تحديدًا لديها أفضلية رئاسة بلديات كبيرة منها إسطنبول وأنقرة، من خلال هذه البلديات، تُظهر المعارضة قدرتها على إدارة البلد وهي ساحة لجذب المقترعين من عامة الشعب“، مشيرة إلى ”أهمية توحيد المعارضة لكي تتمكن من الفوز“.

انقسامات داخل الحزب الحاكم

لطالما عادت الخلافات داخل المعارضة بالنفع على حزب الرئاسة، إلّا أن ”علامات الانقسام داخل حزب العدالة والتنمية تتزايد.

ووجوه القطاع الخاص تعارض بشكل علني أكثر سياسة الرئيس أردوغان“، بحسب المحلّلة في مركز الأبحاث ”ذي إكونومست انتليجينس يونيت“ أدلين فان هوت.

وقالت فان هوت إن ”عدة أحزاب تُنافس حاليًا أردوغان على أصوات الناخبين في صفوف المقترعين المحافظين ومن اليمين الوسط منها حزب الخير (ايي) الذي أُسّس العام 2017 ويشغل 36 مقعدًا في البرلمان“.

وتوقّعت عدّة استطلاعات رأي هزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبرزة رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة المنتميين إلى حزب الشعب الجمهوري أكرم امام أوغلو ومنصور يافاس كمرشحين لهما حظوظ في الجولة الثانية.

وأظهرت دراسة أجراها معهد ”متروبول“ للإحصاءات في تشرين الأول/أكتوبر، أن 55% من الناخبين يعتبرون أن المعارضة عاجزة عن حل الأزمة الاقتصادية، مقابل 64% يعتقدون أن الحكومة الحالية عاجزة عن ذلك.

وقالت المُحاضرة بالعلوم السياسية في جامعة اسيك إسطنبول سدا دميرالب،: ”خسر حزب العدالة والتنمية 40% من مؤيديه منذ انتخابات العام 2018، وتُظهر الدراسات أن معظمهم يعانون اقتصاديًا. لكن هؤلاء المقترعين لن يصوّتوا تلقائيًا لأحزاب أخرى“.

وأضافت دميرالب، أن ”نحو 10% من الناخبين محتارون وعلى المعارضة أن تبذل جهودًا كبيرة لإقناعهم بجدّية سياستها الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الناخبين المحافظين الذين لطالما احتسبهم حزب العدالة والتنمية في صفّه، يشعرون بالنفور من المعارضة، وخصوصًا حزب الشعب الجمهوري العلماني“.

ولفتت إلى أن ”على المعارضة أن تحرص على أنها لا تشكل تهديدًا لأسلوب حياة الناخبين المحافظين للفوز في صناديق الاقتراع، بعيدًا من الاقتصاد وإستراتيجية التحالفات“.