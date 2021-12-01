تقرير: طالبان تشن حملة اغتيالات ضد أعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن حركة طالبان تشنّ عمليات اغتيال تستهدف أعضاء سابقين في فرق الأمن الأفغانية.

وأوردت الصحيفة في تقرير لها الأربعاء: ”في ليلة حالكة الظلام، وسط شوارع خالية تقريباً، في نهاية أغسطس الماضي، سمع ضابط استخبارات سابق صوتا يشبه طرق الأبواب في منزل مجاور له، وفجأة بدأت النساء في الصراخ“.

وأضاف التقرير قائلا: ”توسلت النساء إلى الرجال الذين اقتحموا المنزل، وقالوا لهم: لا تقتلوهم، الرحمة“. أسرع ضابط الاستخبارات السابق إلى سطح منزله لمتابعة المشهد، فرأى 3 مسلحين من حركة طالبان وهم يسحبون رجلين إلى الشارع، ودفعوهما إلى سيارة خضراء قاموا بمصادرتها من قوات الشرطة الأفغانية.

وبين التقرير أن ”هذا النوع من السيارات بات يخضع الآن لسيطرة الحركة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجلين اللذين تم اختطافهما كانا يعملان في قوات حرس الحدود الأفغانية، حيث قال أحد المسلحين المنتمين لحركة طالبان لهما: ”لقد قتلتم العديد من زملائنا“، ثم قاموا بتوجيه بنادقهم إلى الرجلين، وأطلقوا النار عليهما في الرأس والصدر.

وحسب الصحيفة فقد ”تم ترك الجثتين في الشارع، وبعد إتمام إجراءات الدفن صباح اليوم التالي، فرّ أفراد الأسرة وقاموا بتغيير أرقام الهواتف، ولم يعد أحد يعلم إلى أين توجهوا، وفقا لما أكده الضابط الاستخباراتي الأفغاني السابق، الذي رفض الكشف عن هويته خوفا من تعرضه لانتقام حركة طالبان“.

وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه المشاهد أصبحت تحدث ليلاً في جنوب أفغانستان، بعد أن سيطرت طالبان على البلاد في أغسطس، وفقا لأكثر من 10 أفراد من عائلات الضحايا والمسؤولين الأفغان السابقين، حيث شنّ المقاتلون حملة واسعة من عمليات الاغتيال ضدهم، بوصفهم أعداء سابقين“.

وقالت الصحيفة إن هذه الروايات منتشرة بقوة في ”هلمند“ و“قندهار“ وأماكن أخرى في تقرير أصدرته ”هيومن رايتس ووتش“ أمس الثلاثاء، حيث وثّق التقرير أكثر من 100 عملية قتل واختطاف لمسؤولين أفغان سابقين منذ أغسطس الماضي، حيث أشارت إلى أن الانتهاكات المماثلة تتصاعد بقوة في الفترة الأخيرة.

وأردفت بقولها: ”تأتي عمليات الاغتيال رغم التعهدات التي قطعتها طالبان على نفسها بالعفو عن الأعضاء السابقين في قوات الأمن الأفغانية، ومسؤولي الحكومة“.

ونقلت عن ”باتريشيا غروسمان“، مساعدة مدير ”هيومن رايتس ووتش“، قولها إنه من المستبعد أن يكون القائمون على تنفيذ عمليات الاغتيال عناصر مارقة في طالبان.

وأضافت: ”يأتي ذلك في ضوء أن حركة طالبان دائماً ما تتباهى بسيطرتها على عناصرها، وسوف يكون من الصعب أيضا الاعتقاد بأن عمليات الاغتيال التي تتم على هذا النطاق جاءت دون علم المسؤولين الكبار في طالبان“.