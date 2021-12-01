إثيوبيا.. قوات الحكومة تستعيد مناطق في إقليم أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، يوم الأربعاء، استعادة قواتها السيطرة على مناطق في إقليم أمهرة من مقاتلي تيغراي المتمردين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن ”جنودا إثيوبيين تدعمهم قوات إقليمية استعادوا أراضي من المقاتلين المتمردين“.

وذكر ساكن في إحدى القرى لـ“رويترز“ إن قوات تيغراي رحلت عن قريته.

ويأتي الإعلان عن تحقيق مكاسب على الأرض بأمهرة في أعقاب الأنباء التي وردت في مطلع الأسبوع، وأفادت بأن قوات الحكومة استعادت بلدة شيفرا في منطقة عفار بعد أن غادر رئيس الوزراء العاصمة الأسبوع الماضي، متوجها إلى جبهات القتال للإشراف على سير المعارك.

وستمثل المكاسب التي حققها الجيش الإثيوبي في عفار وأمهرة ضربة لمقاتلي تيغراي الذين هددوا إما بالتقدم جنوبا عبر أمهرة والزحف نحو العاصمة، أو التقدم شرقا وتهديد طريق يربط إثيوبيا بالميناء الرئيس في المنطقة.

وأدى الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة وقيادة منطقة تيغراي الشمالية إلى مقتل آلاف المدنيين.

كما أجبر الملايين على الفرار من منازلهم وجعل أكثر من تسعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وقال مكتب أبي أحمد على تويتر إن ”الجنود الإثيوبيين باتوا يسيطرون الآن على بلدة شوا روبت التي تبعد 220 كيلومترا شمال شرقي أديس أبابا وعلى ثماني بلدات وقرى أخرى“.

وأضاف أنه ”تم تحرير مناطق ميزيزو ومولالي وراسا من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من جيتاشيو رضا المتحدث باسم قوات تيغراي.

وأمس الثلاثاء، قال أبي أحمد، إن أعداءه قد هُزموا ووعد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها قوات تيغراي المتمردة في إقليم أمهرة، بعدما أشاد بالانتصارات العسكرية على المتمردين في إقليم عفار.

وأظهرت لقطات من الجبهة بُثت عبر تلفزيون فانا التابع للدولة، أبي مرتديا ملابس عسكرية مموهة ويتفقد الأفق باستخدام منظار.

وقال ”حققت القيادة الشرقية انتصارا باهرا في غضون يوم واحد من التخطيط ويوم ونصف اليوم من القتال“، مضيفا ”الآن سنكرر ذلك النصر على هذه الجبهة“.