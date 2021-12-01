رئيس أوكرانيا: نريد محادثات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب في شرق البلاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو، من أجل إنهاء الحرب ضد قوات تدعمها روسيا في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وكان زيلينسكي يتحدث أمام البرلمان، بعد أن حثت أوكرانيا حلف شمال الأطلسي على التحضير لعقوبات اقتصادية على موسكو، وتعزيز التعاون العسكري مع كييف، كسبيل لردع روسيا عن شن أي هجوم جديد، بعد أن حشدت قواتها بالقرب منها.

وقال زيلينسكي: ”يجب أن نقرّ بأننا لن نكون قادرين على وقف الحرب، بدون مفاوضات مباشرة مع روسيا، واليوم تم الاعتراف بذلك بالفعل، من قبل جميع الشركاء الخارجيين“.

وأصبحت أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، والتي تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف ”الناتو“، نقطة اشتعال محتملة بين روسيا والغرب، بعد توتر العلاقات، ووصولها لأدنى مستوى خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انتهاء ”الحرب الباردة“.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في محادثات مع نظرائه بـ“الناتو“، في ريجا، ‬‬عاصمة لاتفيا: ”سندعو الحلفاء للانضمام إلى أوكرانيا في وضع حزمة إجراءات للردع“.

وتابع: ”سيتعين على حلف الأطلسي، في إطار هذه الحزمة، أن يُعِدّ عقوبات اقتصادية على روسيا، في حال قررت اختيار السيناريو الأسوأ“، مضيفًا أنه ”يتعين على الحلف أيضًا، تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع أوكرانيا“.

وقال كوليبا: ”نحن على ثقة أننا إذا عملنا على تضافر الجهود وتحركنا بطريقة منسقة، فسنكون قادرين على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتثبيط همته عن اختيار السيناريو الأسوأ، وهو عملية عسكرية“.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، للصحفيين، فور وصوله لحضور جلسة ”الأطلسي“، إن ”أي عملية عسكرية تنتهك سيادة أوكرانيا، ستقابل بعواقب وخيمة، وإن الدنمارك مستعدة للمشاركة في عقوبات قاسية“.

وكان ”الناتو“ والولايات المتحدة، قد وجها أمس الثلاثاء، تحذيرات شديدة اللهجة لروسيا، بأنها ستدفع ثمنًا باهظًا عن أي عدوان عسكري جديد ضد أوكرانيا.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، بعد اليوم الأول من المحادثات بين الحلفاء في ريجا: ”أي عدوان روسي في المستقبل ضد أوكرانيا، سيكون له ثمن باهظ وعواقب سياسية واقتصادية وخيمة على روسيا“.

ورد الرئيس الروسي بوتين بالقول، إن ”روسيا ستضطر إلى التصرف، إذا وضع الأطلسي صواريخ في أوكرانيا“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ”سيكون لديه المزيد ليصرح به بشأن هذه المسألة اليوم، بعد التشاور مع الشركاء في حلف الأطلسي“.