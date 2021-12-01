وكالة إيرانية حكومية: طريقنا طويل للوصول إلى اتفاق في فيينا

رجحت وكالة الأنباء الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الأربعاء، بأن يكون الطريق للوصول إلى اتفاق في المفاوضات النووية الجارية بين إيران مع مجموعة 4+1 في فيينا، طويلًا.

وذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية في تقرير لها، إن المفاوضين الإيرانيين قدموا يوم أمس، مقترحات جديدة في اجتماع لمجموعة عمل تخفيف العقوبات، من أجل دفع المحادثات قدمًا.

وأضافت: ”أن الغالبية العظمى من الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات، أشادوا بأجواء المحادثات التي جرت أمس“، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الخبراء وأعضاء فريق التفاوض الإيراني لا يعتبرون أن الوصول إلى اتفاقية بعيداً عن المنال.

وفسرت الوكالة الإيرانية التي نقلت عن مراسلها الموفد إلى فيينا، أن ”استمرار هذه الجولة من المحادثات وعقد اجتماع لمجموعة العمل لرفع العقوبات والقضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية، هو بحد ذاته أحد المؤشرات الإيجابية للمحادثات الجارية في فيينا“.

وعُقد يوم أمس في فيينا، اجتماع لفريق العمل المعني برفع العقوبات على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلين عن إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) والاتحاد الأوروبي.

وكشف التقرير، أن ”المفاوضين الإيرانيين أعادوا خلال الاجتماع، طرح وجهات نظرهم وقدموا مقترحات جديدة.

وذلك للتأكيد على موقف طهران الأساسي، بشأن الحاجة إلى رفع فعال للعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، وشجعوا الأعضاء الآخرين على المشاركة البناءة في المحادثات“.

كما عُقد أمس، لقاء ثنائي بين رئيس لجنة المفاوضات الإيرانية، علي باقري كني، وإنريكي مورا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.

وناقش الجانبان نتائج اجتماع يوم الاثنين، واجتماع أمس لمجموعة عمل رفع العقوبات لبحث كيفية مواصلة المحادثات.

وكانت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ نقلت عن مسؤول في مباحثات فيينا، قوله، إن ”إيران ترفض الاتفاق المؤقت؛ لأنه يتناقض مع مصالحها العليا، ويحد من برنامجها النووي“، مضيفًا أن ”التقدم في مباحثات فيينا، رُهن بتقديم ضمانات حقيقة بشأن المفاوضات“.

وبين المسؤول الإيراني الذي لم تكشف عنه الوكالة، أنه ”في حال فشلت المفاوضات لدى طهران، فإن هناك خيارات أخرى والأطراف المقابلة تدرك ذلك“.

وأضاف المسؤول قائلًا: ”ترفض طهران طرح بعض الأطراف الغربية لملفات أخرى سياسية وأمنية لا علاقة لها بالاتفاق النووي والأولوية لرفع العقوبات“، وفق تعبيره.

وختمت الوكالة الإيرانية في تقريرها، أنه ”سينعقد اليوم الأربعاء اجتماع لمجموعة العمل حول القضايا النووية.

وستتبع المفاوضات في شكل مجموعتي العمل هاتين، في الأيام المقبلة“، في إشارة إلى مجموعة العمل لرفع العقوبات، والمجموعة المتعلقة بأنشطة إيران النووية.

وتصرّ إيران على رفع العقوبات، بوصفها أولوية في مفاوضات فيينا ،التي بدأت الإثنين الماضي، بمشاركة أمريكية غير مباشرة.