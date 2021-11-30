وفد أمريكي يلتقي مع ممثلين من طالبان في قطر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفدا من الولايات المتحدة برئاسة الممثل الخاص المعني بأفغانستان توماس ويست أجرى محادثات مع ممثلي كبار من حركة طالبان الأفغانية بقطر يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن ”قلقهم العميق حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا طالبان على حماية حقوق جميع الأفغان، والتمسك بسياستها للعفو العام وتنفيذها، واتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل وتمثل جميع الأطراف“.

وأشارت إلى أن الوفد الأمريكي ناقش مع حركة طالبان، استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة.

وقالت إن حركة طالبان جددت تعهدها بعدم السماح باستخدام أي أحد للأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد.