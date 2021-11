سيناتور جمهوري: سنمزق الاتفاق النووي مع إيران إذا وصلنا مرة أخرى إلى السلطة

تعهد السيناتور عن الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، توم كوتون، الثلاثاء، بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران في حال وصل الجمهوريون مرة أخرى إلى السلطة.

ويعد السيناتور توم كوتون من المنتقدين الرئيسين للاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، العام 2015.

ومع بدء الجولة السابعة من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، وإمكانية رفع العقوبات عن إيران، قال السيناتور كوتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”الرئيس بايدن أرسل فريقه إلى فيينا للتفاوض على استسلام الولايات المتحدة إلى آيات الله (النظام الإيراني)“.

وأضاف: ”هذه الإدارة غير مستعدة لمحاسبة النظام الإيراني على جهود الابتزاز النووي، ودعم الإرهاب والهجمات على القوات الأمريكية وحلفائنا“.

President Biden has sent his team to Vienna to negotiate an American surrender to the ayatollahs. This administration is unwilling to hold the Iranian regime accountable for its nuclear blackmail efforts, support for terrorism, and attacks on American troops and our allies.

— Tom Cotton (@SenTomCotton) November 29, 2021