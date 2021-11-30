سيناتور جمهوري: سنمزق الاتفاق النووي مع إيران إذا وصلنا مرة أخرى إلى السلطة

تعهد السيناتور عن الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، توم كوتون، الثلاثاء، بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران في حال وصل الجمهوريون مرة أخرى إلى السلطة.

ويعد السيناتور توم كوتون من المنتقدين الرئيسين للاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، العام 2015.

ومع بدء الجولة السابعة من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، وإمكانية رفع العقوبات عن إيران، قال السيناتور كوتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”الرئيس بايدن أرسل فريقه إلى فيينا للتفاوض على استسلام الولايات المتحدة إلى آيات الله (النظام الإيراني)“.

وأضاف: ”هذه الإدارة غير مستعدة لمحاسبة النظام الإيراني على جهود الابتزاز النووي، ودعم الإرهاب والهجمات على القوات الأمريكية وحلفائنا“.

President Biden has sent his team to Vienna to negotiate an American surrender to the ayatollahs. This administration is unwilling to hold the Iranian regime accountable for its nuclear blackmail efforts, support for terrorism, and attacks on American troops and our allies. — Tom Cotton (@SenTomCotton) November 29, 2021

وقال السيناتور كوتون: ”الاتفاق النووي بين إدارة بايدن وإيران سيكون أسوأ مما كان عليه من قبل، وسيتمزق (الاتفاق) عندما يعود الجمهوريون إلى السلطة“.

A Biden-Iran nuclear deal will be even worse than what came before it—and will be torn up when Republicans take power again. — Tom Cotton (@SenTomCotton) November 29, 2021

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو من الجمهوريين أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، في آيار/مايو 2018، وقام بتشديد العقوبات على طهران.

وفي عهد الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن بدأت المفاوضات النووية، في أبريل/نيسان الماضي، وتوقفت في يونيو/حزيران بعد 6 جولات من المفاوضات.

وبدأت المفاوضات من جديد، يوم الإثنين، في العاصمة فيينا، وهي أول جولة تخوضها إدارة بايدن مع حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وصرح مسؤولون في إيران بالفعل أنه يجب على الولايات المتحدة التعهد بعدم انسحاب أي حكومة أمريكية في المستقبل من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن طهران.

وتشارك الولايات المتحدة في هذه الجولة من المفاوضات بطريقة غير مباشرة مع إيران.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية أن دبلومسيًا أوروبيًا كبيرًا حذر من أن مشكلة كبيرة ستنشأ إذا لم تأخذ إيران المحادثات النووية بجدية مع القوى العالمية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار لـ“رويترز“ إن القوى الأوروبية تتوقع استئناف المحادثات النووية من حيث توقفت، في يونيو/حزيران الماضي.

وقال دبلوماسيون من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، المعروفين باسم ”الترويكا الأوروبية“، للصحفيين إنهم ما زالوا يواجهون السؤال الذي لم يتم حله بشأن ما سيحدث لأجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم.