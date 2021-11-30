لابيد يدعو من باريس لتشديد العقوبات على إيران

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ”تشديد“ العقوبات على إيران، وتسليط ”تهديد عسكري موثوق“ لمنعها من تطويرها السلاح النووي.

وقال في بيان أعقب اللقاء الذي يأتي بعيد استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا، إنه ”يجب عدم رفع العقوبات عن إيران، بل تشديدها، ويجب أن نسلط تهديدًا عسكريًا موثوقًا على إيران“.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي الذي سبق أن دعا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران، أن ”هذا هو السبيل الوحيد لوقف سباقها نحو السلاح النووي، وهذا السباق مستمر، ولم يتوقف مع المحادثات في فيينا“.

وبعد توقف دام 5 أشهر، اجتمعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا في مناخ اعتُبر ”إيجابيًا“ رغم العقبات التي ما زالت تواجه إحياء الاتفاق الدولي الموقع، في العام 2015.

ونصّ الاتفاق على رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصاد إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية أحاديًا، العام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات، وفي المقابل، تخلت الجمهورية الإسلامية التي تنفي رغبتها في بتطوير سلاح نووي، عن التزاماتها الواردة في الاتفاق تدريجيًا.

من جهته، أفاد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون ناقش، الثلاثاء، مع يائير لابيد ”الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بالجوانب الأمنية“.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه تمت مناقشة ”تعميق العلاقات الثنائية بين فرنسا وإسرائيل“، إضافة إلى تحركات فرنسا ”لصالح استقرار المنطقة“ و“تطور الأوضاع في الشرق الأوسط“.

وأتت زيارة لابيد بالتزامن مع استئناف المفاوضات النووية في فيينا، وهي ضمن جهود دبلوماسية مكثفة للمسؤولين الإسرائيليين، لمحاولة تأطير موقف غرب ضاغط على إيران بما يتعلق ببرنامجها النووي.

وقالت وكالة أنباء ”نور نيوز“ الإيرانية، إن الوفد الإيراني المفاوض في فيينا سيعود خلال أيام إلى طهران للتشاور، خاصة أن هذه المرحلة تركز على ”أسس المفاوضات“.

وذكرت الوكالة المُقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، أن ”الجولة الأولى من المحادثات كانت لتحديد مبادئ وأسس المفاوضات“، مضيفة أنه ”نظرًا للحاجة إلى التشاور مع الوفود المشاركة في المفاوضات سيعودون إلى عواصم بلدانهم“.

وأوضحت الوكالة أنه ”من المتوقع أن يعود الوفد الإيراني إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعود مجددًا إلى العاصمة فيينا بعد المشاورات اللازمة على أعلى المستويات“.