لوكاشنكو: القرم أصبحت روسية وأعتزم زيارتها برفقة بوتين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال رئيس بيلاروس ”روسيا البيضاء“ ألكسندر لوكاشنكو، إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أصبحت بحكم القانون جزءًا من الأراضي الروسية، وأعلن أنه ينوي زيارتها برفقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وضمت روسيا، في العام 2014، شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وهي تدعم انفصاليين في الشرق الأوكراني، مما أثار قلق بيلاروس الجمهورية السوفيتية السابقة.

لكن لوكاشنكو يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة للإدلاء بموقف علني من هذه القضية، علمًا بأنه بقي، حتى الأمس القريب، غير ملتزم نظرة الكرملين لهذه القضية.

لكن تصريحاته الأخيرة لوكالة ”ريا“ نوفوستي الروسية حول الموقف من ضم روسيا لشبه الجزيرة تعد الأكثر وضوحًا.

وقال لوكاشنكو إن ”القرم هي بحكم الأمر الواقع روسية، وبعد الاستفتاء أصبحت القرم بحكم القانون روسية“.

وذكر الرئيس البيلاروسي أنه يعتزم زيارة القرم في رحلة ستشكل اعترافًا بأن شبه الجزيرة هي جزء من الأراضي الروسية.

وتابع لوكاشنكو: ”اتفقنا مع بوتين على زيارة القرم“، وشدد على أنه من حقه زيارة المنطقة برفقة الرئيس الروسي، قائلًا إن ”القرم لي أيضًا“.

ويوم الإثنين، دعت أوكرانيا حلفاءها إلى التحرك بسرعة لمنع روسيا من غزو أراضيها، مؤكدة أن موسكو قد تبدأ هجومًا ”في غمضة عين“، في وقت تثير فيه تحركات القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا قلق الغرب.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال مؤتمر صحفي، إنه ”من الأفضل التحرك الآن وليس لاحقًا“ من أجل ”كبح جماح روسيا“.

ووفق كوليبا، فقد حشدت روسيا 115 ألف عسكري عند حدودها مع أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأضاف: ”ما نراه يعد خطرًا للغاية، روسيا نشرت قوة عسكرية كبيرة قرب الحدود الأوكرانية، تشمل دبابات، وأنظمة مدفعية، وأنظمة حرب إلكترونية، وقوات جوية وبحرية“.

واعتبر الوزير أن هذا الانتشار العسكري يمكّن روسيا من أن تشن هجومًا على بلاده ”في غمضة عين“.

وأكد كوليبا أن بلاده سترد في حال وقوع هجوم عليها، مردفًا: ”نحن مصمّمون على الدفاع عن أرضنا، وأصبحت بلادنا أكثر متانة، وجيشنا أقوى بما لا يُقاس مع ما كان عليه في 2014“.

وفي الأسابيع الأخيرة، واصلت الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، التعبير عن المخاوف بشأن تحركات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا، خوفًا من غزو محتمل.

ونفت روسيا مرارًا وجود أي خطة لديها في هذا الاتجاه، واتهمت أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بزيادة ”الاستفزازات“.