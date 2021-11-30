دبلوماسيون أوروبيون: ننتظر معرفة ما إذا كانت محادثات إيران ستستأنف من حيث توقفت

قال دبلوماسيون أوروبيون كبار، يوم الثلاثاء، إن القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيدا أنها ستتمكن من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت في حزيران/يونيو.

وأشار عدد من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين خلال إفادة للصحفيين إلى أنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات، أمس الاثنين، وأنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80 بالمئة من نص اتفاق في المحادثات.

وذكروا أن هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى نتائج، لكنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة.

وأضافوا أنه ستكون هناك مشكلة إذا لم تبد إيران جدية في المفاوضات النووية مع القوى العالمية هذا الأسبوع.

ومع استئناف المحادثات في فيينا بغية إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أبلغ الدبلوماسيون، وهم من ترويكا الاتحاد الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الصحفيين بأنهم لم يحلوا بعد القضية الشائكة المتعلقة بما ينبغي فعله إزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم.

وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا عبروا عن التفاؤل بعد أول اجتماع عُقد أمس الإثنين، رغم موقف طهران المتشدد في العلن، والذي قالت الدول الغربية إنه لن يجدي نفعا.

ويقول دبلوماسيون إن الوقت ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما أغضب إيران وأفزع الدول الكبرى الأخرى المعنية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وقدم أعضاء الوفود من الاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا المشاركون في المحادثات تقييما متفائلا بعد بدء الجولة الجديدة بجلسة لأطراف الاتفاق الباقين فيه، لم تحضرها الولايات المتحدة التي ترفض إيران إجراء محادثات مباشرة معها.

وبعد الاجتماع، قال إنريكي مورا مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورئيس الجلسة: ”لدي شعور إيجابي للغاية حيال ما رأيته اليوم“.

وتهدف المحادثات التي عقدت الأطراف الاجتماع الأول من جولتها السابعة أمس الإثنين، إلى إحياء الاتفاق الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي كانت تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال مورا للصحفيين إن الوفد الإيراني الجديد في المحادثات تمسك بطلب طهران رفع جميع العقوبات.

لكنه أشار أيضا إلى أن طهران لم ترفض صراحة نتائج الجولات الست السابقة التي عقدت بين نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو.

ومضى قائلا: ”وافقوا على أن العمل الذي أُنجز خلال الجولات الست الأولى أساس جيد لبناء عملنا المستقبلي عليه“.

وأضاف: ”بالطبع سنأخذ في الاعتبار الحساسيات السياسية للإدارة الإيرانية الجديدة“.

وقال المبعوث الروسي إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف، على ”تويتر“، إن المحادثات بدأت ”بنجاح إلى حد بعيد“.

وذكر رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني، للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كان متفائلا: ”نعم، أنا كذلك“.

ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت إيران وافقت على استئناف المحادثات من النقطة التي توقفت عندها في حزيران/يونيو، وهو مطلب للدول الغربية، كما لم تتضح مبررات التفاؤل.