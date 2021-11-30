أمريكا تشطب "فارك" الكولومبية من قوائم الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ألغت تصنيف جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) منظمة إرهابية أجنبية، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال بلينكن في بيان صدر عنه، إن فارك حُلت رسميا بعد اتفاق سلام في 2016 مع الحكومة الكولومبية ولم تعد موجودة كمنظمة موحدة تنخرط في أعمال إرهاب.

وأضاف الوزير أن ”قرار إلغاء التصنيف لا يغير الوضع فيما يتعلق بأي اتهامات موجهة، أو يحتمل أن توجه، في الولايات المتحدة لزعماء فارك السابقين، بما في ذلك فيما يتعلق بتهريب المخدرات، وأن إلغاء التصنيف سيسهل على الولايات المتحدة دعم تنفيذ اتفاق السلام“.

وكانت فارك التي تأسست في 1964 مسؤولة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وخطف آلاف الأشخاص، منهم أمريكيون.

وقبل أيام، أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس نيتها شطب حركة التمرد الكولومبية السابقة ”فارك“ من قائمة المنظمات الإرهابية؛ وذلك عشية الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقيات السلام التي أنهت حربا دامت نحو ستين عاما بين هذه الميليشيات الماركسية المتمردة والحكومة الكولومبية. وكانت واشنطن قد أدرجت ”فارك“ على قائمتها للمنظمات الإرهابية في 1977.

يذكر أن السلطات الكولومبية أعلنت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أنّها ضبطت عشرة أطنان من الكوكايين في مختبرين سريين في جنوب غرب البلاد يمتلكهما ”جيش التحرير الوطني“، الميليشيا المتمرّدة الوحيدة التي ما زالت نشطة في كولومبيا منذ وقّعت بوغوتا اتفاق سلام مع حركة فارك في 2016.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو في تصريح للصحافيين، إنّ هذه ”أضخم كمية من الكوكايين يتمّ ضبطها“ هذا العام، بحسب ”فرانس برس“.

وأضاف أنّ هذه الكمية القياسية عثر عليها في مختبرين تابعين لـ“جيش التحرير الوطني“ في قرية ببلدية سامانيغو في مقاطعة نارينو (على الحدود مع الإكوادور)، مشيرا إلى أنّ ضبطها تمّ بفضل عملية مشتركة نفّذتها وحدات من الجيش والشرطة وسلاح الطيران.

وجيش التحرير الوطني هو الميليشيات الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في 2016.

لكنّ مئات من المنشقّين عن فارك يواصلون القتال في عدد من مناطق البلاد، ويمارسون في الوقت نفسه أعمالا غير قانونية تشمل إضافة إلى الاتجار بالمخدرات، استغلال المناجم بطريقة غير قانونية والابتزاز، وفقا للجيش الكولومبي.