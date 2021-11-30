بلينكن يحذر روسيا: أي عدوان ضد أوكرانيا سيؤدي إلى رد خطر

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في ريغا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي من أن أي ”عدوان“ روسي جديد على أوكرانيا سيستدعي ردّا ”خطرا“.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي ادغارز رينكيفيكس أن ”أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبيرا للولايات المتحدة وللاتفيا، وأي عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة“.

ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا إلى أنه يريد أوّلا ”استشارة“ حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة لاتفيا.

وتابع ”نحن قلقون جدا بشأن التحركات التي نراها“ من قبل الفرق الروسية على الحدود الأوكرانية.

وأضاف ”رأينا مرارا الإستراتيجية الروسية“ الهادفة إلى ”فبركة استفزازات“ لتبرير أفعال موسكو.

وشدد أنتوني بلينكن على أن واشنطن تعمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي المتهم باستخدام المهاجرين بطريقة ”وقحة“ مثل ”أسلحة“ لزعزعة استقرار الدول الأوروبية المجاورة.