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بلينكن يحذر روسيا: أي عدوان ضد أوكرانيا سيؤدي إلى رد خطر
تاريخ النشر: 30 نوفمبر 2021 12:17 GMT
تاريخ التحديث: 30 نوفمبر 2021 12:55 GMT

بلينكن يحذر روسيا: أي عدوان ضد أوكرانيا سيؤدي إلى رد خطر

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في ريغا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي من أن أي "عدوان" روسي جديد على أوكرانيا سيستدعي ردّا "خطرا". وأكد

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المصدر: ا ف ب

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في ريغا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي من أن أي ”عدوان“ روسي جديد على أوكرانيا سيستدعي ردّا ”خطرا“.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي ادغارز رينكيفيكس أن ”أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبيرا للولايات المتحدة وللاتفيا، وأي عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة“.

ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا إلى أنه يريد أوّلا ”استشارة“ حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة لاتفيا.

وتابع ”نحن قلقون جدا بشأن التحركات التي نراها“ من قبل الفرق الروسية على الحدود الأوكرانية.

وأضاف ”رأينا مرارا الإستراتيجية الروسية“ الهادفة إلى ”فبركة استفزازات“ لتبرير أفعال موسكو.

وشدد أنتوني بلينكن على أن واشنطن تعمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي المتهم باستخدام المهاجرين بطريقة ”وقحة“ مثل ”أسلحة“ لزعزعة استقرار الدول الأوروبية المجاورة.

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