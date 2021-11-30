سجن معارض تركي بتهمة "التجسس" بعد انتقاده الاتفاقات مع الإمارات

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء إن متين غوركان، أحد كوادر حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، سجن بتهمة ”التجسس السياسي والعسكري“.

وغوركان، العسكري السابق والخبير المعروف في شؤون الدفاع في تركيا، هو أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة الوزير السابق علي باباجان، الذي غادر حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتأسيس حزبه الخاص.

وانتقد غوركان، الذي ينشر دوريا تحليلات حول مسائل دفاعية، اتفاقات أبرمتها أنقرة الأسبوع الماضي مع الإمارات العربية المتحدة، لا سيما إعلان أبوظبي إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار ”لدعم الاستثمارات في تركيا“، وقال إن تخصيص هذه الأموال قد يدفع تركيا إلى تنازلات على صعيد سياستها الخارجية.

وكان غوركان موقوفا على ذمة التحقيق منذ يوم الجمعة الماضي، ووضع في الحبس المؤقت مساء أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته محطة ”إن تي في“ التلفزيونية الخاصة.

وكتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق، قائلا: ”أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي. أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة“.

من جانبه، قال علي باباجان عبر محطة ”هبرتورك“ الخاصة: ”تفيد معلوماتنا أن متين لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة“.

وكانت تركيا والإمارات قد وقعتا، الأربعاء الماضي، على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا.

وتم توقيع الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث شملت مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي التركي وشركة ”ميناء أبوظبي“، ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة أبوظبي وبورصة إسطنبول، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات المصرفية المركزية بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، واتفاقية تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة.