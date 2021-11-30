محللون: استمرار المحادثات النووية مع إيران يهدد بتعميق الخلافات بين بايدن وبينيت

تهدد مباحثات الدول الكبرى مع إيران، بشأن ملفها النووي، التي استؤنفت في فيينا أمس الاثنين، بتعميق الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب محللين سياسيين.

ويرى خبراء ومختصون في الشأن السياسي أن الدعم الذي قدمه الرئيس الأمريكي للحكومة الإسرائيلية الحالية، ”بدأ يتضاءل“، خاصة مع سير بينيت على خطى سلفه بنيامين نتنياهو في الضغط سياسيا وإعلاميا على واشنطن.

وأشار الخبراء إلى أن ”الخلافات دبت بين الجانبين أسرع مما هو متوقع، بالرغم من رغبة إدارة بايدن الشديدة في استمرار هذه الحكومة وعدم عودة نتنياهو للحكم في إسرائيل“.

يعبر عن ذلك، تقرير سابق لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أكدت فيه أن ”التوترات السياسية بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حواجز الغرف المغلقة، خاصة في ظل إصرار إدارة بايدن على تبني خيارات دبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني“.

ويرى التقرير أن ”الإدارة الأمريكية تتجاهل تحذيرات إسرائيل من إبرام اتفاق جزئي مع إيران يعيد لطهران مليارات الدولارات المجمدة بفعل رفع العقوبات الأمريكية“، مشيراً إلى أن ”لهيب الخلافات وصل إلى أقصى مدى، وبات كل طرف يتحسب من نوايا الآخر“.

وبينت الصحيفة أن ”تل أبيب متخوفة من تبني إدارة بايدن نهجا تصالحيا مع إيران يؤدي إلى التوصل لاتفاق جزئي يحرر إيران من قيود العقوبات، في حين تخشى واشنطن من التهور الإسرائيلي الذي قد يجرها إلى مواجهة عسكرية ضد إيران بالمنطقة“.

ووصف مسؤولون إسرائيليون تحدثوا للصحيفة العبرية، المحادثات التي أجروها مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، روبرت مالي، الذي زار إسرائيل مؤخرا، بأنها ”كانت محادثات صعبة وخيبة أمل عميقة“، معبرين عن ”استيائهم من إيداع المفاوضات مع إيران بأيدي مالي“، معتقدين أن مالي ”سيسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي بأي ثمن، وأن الإيرانيين سيستغلون ضعفه“.

توتر غير مسبوق

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية أسعد غانم، إن ”العلاقة بين جو بايدن ونفتالي بينيت مقبلة على توتر غير مسبوق خلال الأشهر المقبلة“، مشيرا إلى أن ”جميع المؤشرات تؤكد وجود خلافات حادة بين الجانبين بخلاف ما تم الاتفاق عليه بينهما سابقا“.

وأوضح غانم، في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”بينيت أكثر تشددا بالملف النووي الإيراني من سلفه بنيامين نتنياهو، إلا أنه أعطى فرصة للدبلوماسية ومارس ضغوطا استثنائية على الإدارة الأمريكية لمنع استئناف المحادثات مع إيران“.

وأضاف غانم: ”يبدو أن المحاولات الدبلوماسية من بينيت باءت بالفشل، الأمر الذي ظهر جلياً في رفضه استقبال المبعوث الأمريكي روبرت مالي، علاوة على انتقاداته العلنية لاستئناف المحادثات الدولية مع إيران“، لافتاً إلى أن ذلك جاء بخلاف ما توقعته الإدارة الأمريكية.

وأشار غانم إلى أن ”إسرائيل ورئيس وزرائها لديهم اعتراض منذ البداية على تولي روبرت مالي الملف الإيراني، وعبروا عن ذلك من خلال رفض بينيت استقباله إبان زيارته لإسرائيل“.

ويرى المحلل السياسي أن نفتالي بينيت ”اتخذ قرار السير على خطى سلفه نتنياهو، وذلك من خلال التلويح بالخيارات العسكرية والتحذير من التوصل لاتفاق مع إيران لا تقبل به إسرائيل“، مبينا أن ”موقف بينيت قد يعجل بانهيار حكومته، خاصة مع اتخاذ شركائه في اليسار موقفاً مختلفاً من المفاوضات مع إيران“.

كما أشار غانم إلى أن هذه ”الخلافات ستنعكس على الدعم الأمريكي لحكومة نفتالي بينيت الهشة والتي يمكن أن تسقط، ويمكن أن تؤدي إلى اتباع الولايات المتحدة نفس النهج وتوجيهها انتقادات علنية لإسرائيل بشأن الاستيطان والممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة“.

تصاعد الخلاف

ويتفق المحلل السياسي محسن أبو رمضان مع أسعد غانم، بالتأكيد على أن ”الخلاف المتصاعد بين بايدن وبينيت سينعكس على حكومة التغيير الهشة ودعم الإدارة الأمريكية لها“، معتبرا أن ما وصفه بـ“شهر العسل بين الزعيمين الإسرائيلي والأمريكي سينتهي قريبا“.

وقال أبو رمضان، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن ”عددا من الملفات الحساسة أدى إلى تصاعد الخلاف بين تل أبيب وواشنطن بشكل غير متوقع“، مشيرا إلى أن ”الملف النووي الإيراني وملف فتح قنصلية أمريكية لخدمة الفلسطينيين بالقدس الشرقية من أبرز الأسباب التي عمقت الخلافات بين بايدن وبينيت“.

ولفت أبو رمضان إلى أن ”إدارة بايدن تدرك جيدا ضعف الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم قدرتها على اتخاذ أي قرار بالقضايا الحساسة“، معتبرا أن ”الهجوم غير المسبوق على السياسة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني، يأتي في محاولة من حكومة بينيت لكسب تأييد الشارع الإسرائيلي الذي بات يميل لعودة بنيامين نتنياهو للحكم“.

فشل المباحثات

وأشار المحلل السياسي طلال عوكل إلى أن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب قد تؤدي إلى فشل المحادثات النووية.

وقال عوكل، في حديث لـ“إرم نيوز“: ”الخلافات الحالية بين تل أبيب وواشنطن ستؤثر على إدارة الولايات المتحدة للمباحثات النووية مع إيران، وقد تؤدي إلى فشل تلك المباحثات، خاصة في ظل فشل سعي إدارة بايدن في إزالة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بتطور البرنامج النووي الإيراني“.

وبين عوكل أن ”إسرائيل لا تفكر فعليا بمواجهة إيران عسكرياً في الوقت الراهن، إلا أن بينيت يحاول استخدام أسلوب نتنياهو لمنع التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران والتفاوض على الحد الأدنى من الاتفاق السابق الذي جرى التوصل إليه عام 2015“.

واستبعد المحلل السياسي أن يؤدي ذلك إلى خلافات كبيرة بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن العلاقة بين البلدين استراتيجية وراسخة ولا تتأثر بالشخصيات التي تقود المشهد السياسي، مستدركا بالقول: ”لكن تأثيرها سيكون سلبيا على العلاقة بين بايدن وبينيت“.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق دولي بشأن النووي الإيراني، واصفا النظام في طهران بأنه ”في حالة تآكل“.

وقال بينيت: ”إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي، فلن تكون إسرائيل طرفا فيه، ولن تلتزم به، وموقفها منه لم يتغير، وستحتفظ بحرية العمل ضد إيران“، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضاف أنه ”يجب أن تحافظ إسرائيل على حرية التحرك والعمل في أي وضع كان، وبأي ظرف سياسي، بغية التعامل مع الملف الإيراني“.

يذكر أن بايدن وبينيت التقيا للمرة الأولى، في البيت الأبيض، في آب/ أغسطس الماضي، وركزت مباحثاتهما على الملف النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي إن علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها.