تاريخ النشر:
30 نوفمبر 2021 6:08 GMT
تاريخ التحديث: 30 نوفمبر 2021 6:35 GMT
انفجار في كابول وسقوط 5 مصابين
أفادت محطة تلفزيونية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابول أدى إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل. وأضافت أنه يبدو أن الهدف من
أفادت محطة تلفزيونية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابول أدى إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل.
وأضافت أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس، لكن لم ترد تفاصيل أخرى أو تأكيد رسمي للأرقام.