ميانمار.. تأجيل إصدار أول الأحكام ضد الزعيمة المخلوعة سو تشي

أرجأت محكمة في ميانمار التي يحكمها الجيش، يوم الثلاثاء، إصدار أول الأحكام في محاكمة الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي، إلى السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع.

وتحتجز الحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي قادت حكومة مدنية منتخبة أطيح بها في انقلاب عسكري في الأول من شباط/ فبراير الماضي، انفراديا، وتحاكم منذ حزيران/ يونيو، وتجرى جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة.

ويوم الثلاثاء، كان من المقرر أن تصدر المحكمة أحكامها في تهم تتعلق بالتحريض وانتهاك بروتوكولات كوفيد-19 في إطار قانون للكوارث الطبيعية من بين ما يقرب من 12 قضية ضد سو تشي (76 عاما) التي ترفض جميع التهم.

ولم يذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، سبب التأجيل.

ولم يتسن التواصل مع المحكمة في العاصمة نايبيداو على الفور، ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على مكالمات هاتفية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ويقول أنصار سو تشي إن القضايا المرفوعة ضدها مدفوعة بدوافع سياسية.

ولم يقدم المجلس العسكري ولا وسائل الإعلام الحكومية معلومات عن الإجراءات، وتم فرض حظر إفصاح عن التفاصيل على محامي المتهمين.

وتُتهم سو تشي أيضا بالفساد وانتهاك قانون للأسرار الرسمية.

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ الإطاحة بها، إذ يواجه المجلس العسكري صعوبة في توطيد سلطته وسط احتجاجات وإضرابات ومقاومة مسلحة من ميليشيات متحالفة مع حكومة الظل ردا على استخدام الجيش للقوة المميتة.

يذكر أنه في الـ12 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة في ميانمار حكما بالسجن 11 عاما على الصحفي الأمريكي داني فينستر.

وفينستر البالغ من العمر 37 عاما، هو محرر مسؤول بمجلة ”فرونتير ميانمار“، أدانته المحكمة بالتحريض وخرق قوانين الهجرة والقوانين الخاصة بالجمعيات غير المشروعة، ووصفت الأحكام الصادرة ضده بأنها ”أقصى عقوبة يتيحها القانون“.

وهذا أول صحفي غربي يصدر ضده حكم بالسجن منذ سنوات في ميانمار.

وأُلقي القبض على داني فينستر وهو يهم بمغادرة البلاد في أيار/ مايو الماضي، وهو محتجز منذ ذلك الحين في سجن ”إنسين“ في مدينة يانجون.