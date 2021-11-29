مبعوث الصين: على أمريكا رفع العقوبات على إيران

قال المبعوث الصيني إلى المحادثات النووية الإيرانية يوم الإثنين إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات التي لا تتماشى مع اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع قوى كبرى، بما في ذلك تلك العقوبات التي تطبق على الصين.

وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تويتر ”شدد السفير وانغ تشون في اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية، ويجب على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات غير المتماشية مع خطة العمل الشاملة المشتركة ضد إيران وأطراف ثالثة، منها الصين“.

وخطة العمل الشاملة المشتركة هي الاسم الرسمي لاتفاق 2015.

والإثنين قال مبعوث روسيا إلى محادثات إيران النووية، إن أول اجتماع انتهى في فيينا، وإنه بدأ ”بنجاح إلى حد بعيد“.

وأضاف ميخائيل أوليانوف على ”تويتر“ أن ”اجتماع اللجنة المشتركة بخصوص خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) انتهى، واتفق المشاركون على خطوات عاجلة أخرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح إلى حد بعيد“.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إنه متفائل بعد الاجتماعات الأولى للمحادثات النووية في فيينا.

وأصر باقري كني، على أن تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضمانات لإيران بعدم فرض عقوبات جديدة عليها مستقبلا.

وقال لـ“رويترز“ إن أطراف الاجتماع اتفقت على أن التركيز في المحادثات يجب أن يكون على رفع العقوبات.

ولم تكن الولايات المتحدة طرفا في المحادثات لأن إيران ترفض عقد مفاوضات مباشرة مع واشنطن التي يوجد وفدها في فندق آخر قريب في فيينا.

واستأنفت إيران والدول الكبرى المحادثات، الإثنين، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، لأول مرة منذ خمسة أشهر، لكن آمال تحقيق انفراجة تبدو ضئيلة مع تمسك طهران بموقفها المتشدد وخيبة أمل القوى الغربية بشكل متزايد.

ويقول دبلوماسيون إن الوقت بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، الأمر الذي أغضب إيران وأفزع الدول الكبرى الأخرى المعنية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وانعقدت ست جولات من المباحثات غير المباشرة خلال الفترة بين نيسان/ أبريل، وحزيران/يونيو.

وذكر مسؤولون يحضرون المحادثات في منشورات على ”تويتر“ أن الجولة الجديدة بدأت رسميا باجتماع باقي أطراف الاتفاق، دون الولايات المتحدة.

وأنهى الاجتماع في فيينا انقطاعا للمحادثات كان السبب فيه انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في حزيران/ يونيو، وهو من رجال الدين المتشددين.

ومن الناحية الفعلية، فإن المحادثات مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن؛ لأن إيران ترفض اللقاء المباشر مع الوفد الأمريكي.