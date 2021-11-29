رئيسي لماكرون: لدينا إرادة جادة في المحادثات الجارية بفيينا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء الاثنين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن طهران جادة في هذه المحادثة الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي في الوصول إلى نتيجة، مضيفاً إنه ”تواصل مع كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا بعد انتهاء الجولة الأولى“.

وقال رئيسي خلال اتصال مع ماكرون تناول خلالها المفاوضات النووية الجارية في فيينا وسبل التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي ”إن إرسال فريق شامل للمحادثات النووية من قبل إيران يظهر إرادة بلاده الجادة في هذه المحادثات“.

وأضاف رئيسي وفق بيان نشره موقع الرئاسة الإيرانية ”إن على فرنسا التعاون مع الدول الأخرى المشاركة في اجتماعات فيينا من اجل ايصال المحادثات الى نتيجة“، مبيناً إن ”الوضع الحالي هو نتيجة عدم وفاء الأمريكيين والأوروبيين بالتزاماتهم في الاتفاق“.

وأشار إلى أن ”من انتهك الاتفاق النووي عليه كسب ثقة الطرف الآخر لتكون المفاوضات حقيقية ومثمرة“، موضحاً أن ”العقوبات لم تمنع إيران عن مواصلة طريق التقدم و التطور“، لافتاً إلى أن ”إيران مستعدة لمواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

كما كشف إبراهيم رئيسي إنه ”تواصل مع كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا علي باقري كني و اطلع على أجواء الجولة الأولى من المفاوضات“.

وفي إشارة إلى حديثه مع رئيس فريق التفاوض الإيراني في فيينا والآفاق الواضحة لحل القضية، قال رئيسي: ”إذا رفع الأمريكيون العقوبات وأوفى الأوروبيون بالتزاماتهم، فلا تقلقوا بشأن الوفاء بالتزامات إيران، لأننا أظهرنا عدة مرات من الناحية العملية أننا ملتزمون بالتزاماتنا“.

من جهته، أبلغ ماكرون الرئيس الإيراني أن باريس تعتبر الاتفاق النووي مسؤولية مشتركة وقد حاولت دائماً إعادة الأطراف الاخرى إلى الاتفاق.

وأشار ماكرون إلى أنه قد أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الصدد ”أن باريس مصممة على مواصلة المفاوضات حتى التوصل إلى نتيجة“.

وفرنسا إحدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وتشارك في جولات المفاوضات النووية التي بدأت الاثنين في عاصمة النمسا، كما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في هذه المفاوضات.

وأعرب دبلوماسيون من إيران والاتحاد الأوروبي وروسيا عن تفاؤلهم مساء الاثنين في ختام الجلسة الأولى من المفاوضات في فيينا.

وقال إنريكي مورا، ممثل الاتحاد الأوروبي في المحادثات: ”لدي شعور إيجابي للغاية مما رأيته اليوم“.