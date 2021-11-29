بالتزامن مع استئناف المحادثات النووية.. لابيد يتوجه إلى باريس للقاء ماكرون

أكد الإليزيه، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي سيستقبل بعد ظهر الثلاثاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في إطار زيارة لأوروبا تهدف إلى التأثير على موقف باريس ولندن بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني.

إسرائيل ليست من بين الدول المدعوة إلى محادثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015، التي استؤنفت الاثنين في فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إن بلاده ”قلقة للغاية بشأن الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات إلى إيران، مقابل قيود غير كافية على البرنامج النووي“.

بالإضافة إلى الملف الإيراني، من المنتظر أن يناقش يائير لابيد مع الرئيس الفرنسي برنامج التجسس ”بيغاسوس“ الذي طورته شركة ”ان اس او“ الإسرائيلية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر دبلوماسية.

وكان اتحاد وسائل إعلام قد كشف أن أحد هواتف الرئيس الفرنسي تعرض للاختراق بواسطة برنامج ”بيغاسوس“، الأمر الذي ”زعزع“ العلاقة بين فرنسا وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وقال مبعوث روسيا إلى محادثات إيران النووية، يوم الإثنين، إن أول اجتماع انتهى في فيينا، وإنه بدأ ”بنجاح إلى حد بعيد“.

وأضاف ميخائيل أوليانوف على ”تويتر“ أن ”اجتماع اللجنة المشتركة بخصوص خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) انتهى، واتفق المشاركون على خطوات عاجلة أخرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح إلى حد بعيد“.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إنه متفائل بعد الاجتماعات الأولى للمحادثات النووية في فيينا.

وأصر باقري كني على أن تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضمانات لإيران بعدم فرض عقوبات جديدة عليها مستقبلا.

وقال لـ“رويترز“ إن أطراف الاجتماع اتفقت على أن التركيز في المحادثات يجب أن يكون على رفع العقوبات.

ولم تكن الولايات المتحدة طرفا في المحادثات؛ لأن إيران ترفض عقد مفاوضات مباشرة مع واشنطن التي يوجد وفدها في فندق آخر قريب في فيينا.

واستأنفت إيران والدول الكبرى المحادثات، الإثنين، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، لأول مرة منذ خمسة أشهر، لكن آمال تحقيق انفراجة تبدو ضئيلة مع تمسك طهران بموقفها المتشدد، وخيبة أمل القوى الغربية بشكل متزايد.

ويقول دبلوماسيون إن الوقت بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، الأمر الذي أغضب إيران وأفزع الدول الكبرى الأخرى المعنية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وانعقدت ست جولات من المباحثات غير المباشرة خلال الفترة بين نيسان/ أبريل، وحزيران/يونيو.

وذكر مسؤولون يحضرون المحادثات، في منشورات على ”تويتر“، أن الجولة الجديدة بدأت رسميا باجتماع باقي أطراف الاتفاق، دون الولايات المتحدة.

وأنهى الاجتماع في فيينا انقطاعا للمحادثات كان السبب فيه انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في حزيران/ يونيو، وهو من رجال الدين المتشددين.