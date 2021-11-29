إسرائيل.. غانتس يدعو إلى النظر بتوجيه ضربة عسكرية لإيران

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الإثنين، إلى النظر في احتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران لوقف أنشطتها النووية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستسعى ”للدفاع عن نفسها“.

وقال غانتس إنه ”في حال مواصلة إيران انتهاج سياسة المماطلة، يجب تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، والنظر في احتمال شن عملية عسكرية ضدها بغية وقف نشاطاتها النووية وعدوانها في المنطقة“.

وأضاف، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، أنه ”من واجب إسرائيل كدولة قوية ومستقلة أن تدافع عن نفسها إزاء هذا التهديد بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب“.

وبين غانتس أن ”إسرائيل لن تعارض المحادثات الجارية في فيينا حول مشروع إيران النووي، لكنها تعتقد أنه لا محل لسياسة المماطلة في هذا الشأن“.

ولفت إلى أن ”إسرائيل تتبادل معلومات استخباراتية مع دول صديقة تثبت أن إيران تواصل مساعيها للحصول على أسلحة نووية“.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت، في وقت سابق الإثنين، عن مسؤولين إسرائيليين أن ”تقدما ملحوظا حققته إيران في مشروعها النووي، بحيث يسمح هذا التقدم بإنتاج كمية من اليورانيوم المخصب الكافي لصناعة قنبلة نووية خلال فترة قريبة“.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن ”إيران حققت تقدما ملحوظا في مشروعها النووي“، لافتا إلى أن ”الاحتمالات ضئيلة لعودتها إلى الاتفاق النووي قبل 6 سنوات“.

وأكد، وفق هيئة البث الإسرائيلية، أنه ”في غضون أسابيع يمكن لطهران إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب المطلوب لتصنيع قنبلة نووية“.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ”فشل المحادثات حول اتفاق نووي بين إيران والدول العظمى، قد يقود إلى فترة من انعدام الاستقرار الإقليمي مقابل إيران“.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الاتصالات بين الدول العظمى وإيران، قولهم إن ”طهران تسعى إلى احتكاك عسكري دائم بقوة منخفضة مع إسرائيل، في محاولة لممارسة ضغوط على المجتمع الدولي، وتحقيق إنجازات تمكنهم من الحفاظ على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات“.

ونوه إلى أن ”فشل المفاوضات حول اتفاق نووي قد يدفع نحو تصعيد المواجهة في المنطقة مع إيران، التي ليست معنية بالعودة إلى الاتفاق النووي“.