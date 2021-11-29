أردوغان: مستعدون للتوسط بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، إن تركيا مستعدة للقيام بدور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا، وفق ما نقلت قناة ”إن.تي.في“ التلفزيونية التركية.

جاء إعلان أردوغان رغم أن أنقرة أثارت غضب موسكو عندما باعت طائرات مسيرة مسلحة لكييف، في وقت سابق من العام الجاري.

ويقول مسؤولون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا إن روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا، التي تقاتل انفصاليين مدعومين من موسكو يسيطرون على جزء من أراضيها في الشرق.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن موسكو تتخذ الاستعدادات لشن هجوم على أوكرانيا في أوائل 2022، فيما استنكرت روسيا هذه التصريحات قائلة إنها ”دعاية أمريكية“.

وبحسب قناة ”إن.تي.في“ ووسائل إعلام أخرى، قال أردوغان، على متن الطائرة التي أقلته من تركمانستان، إن ”تركيا تريد السلام في منطقة البحر الأسود، وإنه يناقش هذه القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر“.

وأضاف أنه ”سواء كان الأمر باعتبارنا وسيطا أو من خلال التحدث معهم حول القضية بإجراء هذه المحادثات مع أوكرانيا والسيد بوتين، فإننا نريد إن شاء الله أن يكون لنا دور في حل هذا النزاع“.

من جانبه، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على تصريحات أردوغان، لكن كييف رحبت بالوساطة.

ويوم السبت، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن موسكو لا تخطط لغزو أوكرانيا، وإن التلميحات بخلاف ذلك هي دعاية أمريكية خبيثة.

وأضاف ناريشكين، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: ”أريد طمأنة الجميع. لن يحدث شيء من هذا القبيل“.

وتابع: ”كل ما يحدث حول هذا الموضوع الآن هو بالطبع دعاية خبيثة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية“.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد قالت، يوم الجمعة الماضي، إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية الرد على الحشد العسكري الروسي ”الكبير وغير المعتاد“ قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت دونفريد: ”كما يمكنكم أن تتوقعوا، كل الخيارات مطروحة، وهناك جعبة تشمل العديد من الخيارات المتنوعة“.

وسبق ذلك تعبير الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ”قلقه“ بشأن الوضع في أوكرانيا، مكررا دعم واشنطن لوحدة أراضي أوكرانيا.