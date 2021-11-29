نيجيريا.. مسلحون يطلقون سراح أكثر من 260 سجينا في هجوم على سجن

قال مسؤولون إن مسلحين أطلقوا سراح أكثر من 260 سجينا في هجوم على سجن في مدينة جوس في وسط نيجيريا، في رابع هجوم من نوعه في البلاد هذا العام.

وقالت مصلحة السجون إن المهاجمين فتحوا النار على الحراس مساء يوم الأحد، لتبدأ معركة أسفرت عن مقتل حارس وتسعة سجناء.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في عاصمة ولاية بلاتو، وتعاني مناطق إلى الشمال من انتشار نشاط قطاع الطرق والمتشددين.

وقالت مصلحة السجون في بيان ”تمكن بعض المهاجمين و262 سجينا إجمالا من الهرب خلال المعركة قبل وصول تعزيزات من أجهزة أخرى“.

وأضافت أن السلطات أعادت القبض على عشرة من السجناء.

كان مسلحون قد هاجموا سجنا في ولاية أويو الشهر الماضي وأطلقوا سراح أكثر من 800 سجين.

وعمدت عصابات مسلحة تعمل من أجل المال إلى خطف أو قتل المئات في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا هذا العام، لكن مسؤولين في ولاية النيجر ومسؤولين محليين قالوا في الآونة الأخيرة إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة استولت على مجتمعات متعددة في الولاية، وقدمت للقرويين المال ودمجتهم في صفوفها لمحاربة الحكومة.

خطف ما يزيد على 1100 طفل منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وتقول السلطات إن عصابات من قطاع الطرق مدججة بالسلاح تخطفهم للحصول على فدية.

وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، أطلق مسلحون نيجيريون سراح نحو 100 تلميذ كانوا قد اختطفوهم في 30 مايو/ أيار الماضي من المدرسة القرآنية في تيجينا، في ولاية النيجر (شمال غرب)، بحسب ما أعلن مدير المدرسة أبو بكر الحسن.