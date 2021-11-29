وكالة: محادثات إيران النووية تُستأنف في فيينا

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا)، اليوم الإثنين، أن المحادثات بين طهران والقوى العالمية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، استؤنفت في فيينا.

وقالت الوكالة: ”بدأت الجولة الجديدة لأعمال اللجنة المشتركة في قصر كوبورج في فيينا“.

وتتألف اللجنة من روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل 3 أعوام.

عبداللهيان: الاتفاق ”ممكن ومتاح“

ومع بدء المفاوضات في العاصمة فيينا، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن الاتفاق بين طهران والقوى الدولية بشأن الاتفاق النووي أمر ”ممكن ومتاح“، مشيرا إلى أن ”إيران غير مهتمة بعودة أمريكا للاتفاق“.

وقال عبداللهيان في مقالة نشرها موقع صحيفة ”إيران“ الحكومية حول مفاوضات فيينا: ”أثبتنا جديتنا وحسن نيتنا ولدينا الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا“.

وأضاف: ”تدخل إيران في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها لن تقبل الطلبات الخارجة عن نطاق الاتفاق النووي ولن تدخل في مفاوضات بشأن قضايا تتجاوز هذا الاتفاق“.

واعتبر الوزير الإيراني أن ”بلاده لا تهمها عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي بقدر ما يهمنا تقديمها ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى منه، وبأن التجربة المريرة للماضي لن تتكرر وأن شركاء إيران الاقتصاديين سيكونون قادرين على الدخول في تفاعلات اقتصادية مستقرة وخالية من القلق مع إيران بثقة“.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: ”نعتقد أن الاتفاق ممكن ومتاح إذا كانت الإرادة السياسية للأطراف الأخرى موجودة“.

وأشار عبداللهيان إلى جولات المفاوضات الستة السابقة التي خاضتها حكومة الرئيس السابق حسن روحاني مع مجموعة 4+1، وقال: ”بعد ست جولات من المحادثات المكثفة في فيينا، لم ينجح الأمريكي بسبب مواقفه، نحن الآن على وشك بدء جولة جديدة من المفاوضات“.

وتابع: ”الهدف الأساسي من هذه المحادثات هو إعمال حقوق الشعب الإيراني ورفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد جراء انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018“.

وأضاف: ”هناك إجماع دولي على أن مثل هذه الأعمال غير القانونية من قبل الولايات المتحدة تشكل تجاهلا تاما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدف إلى تقويض التعددية، وتشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين“، وفق قوله.