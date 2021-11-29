إسرائيل للقوى العالمية: لا ترضخوا للابتزاز النووي الإيراني

دعت إسرائيل اليوم الإثنين القوى العالمية، إلى توخي الحذر مما وصفته بأنه ”ابتزاز نووي إيراني“ أثناء اجتماع الدبلوماسيين في فيينا لمناقشة إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 مع طهران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان: ”اليوم ستصل إيران إلى المفاوضات في فيينا ولديها هدف واضح هو إنهاء العقوبات (المفروضة عليها) مقابل لا شيء تقريبا (من جهتها)“، وفق ما ذكرت ”رويترز“.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت أن مسؤولين إسرائيليين بدؤوا زيارات إلى واشنطن ولندن وباريس بالتزامن مع انطلاق المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اتجه الأحد، إلى لندن وباريس، للاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة التهديد النووي الإيراني قبل المفاوضات.

وأشارت نقلا عن مسؤول في مكتبه، إلى أن التغيرات التي ظهرت مؤخرا في أعقاب تسجيل إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، لن تغير خطته في البدء بالجولة الأوروبية لبحث التهديدات التي تمثلها إيران.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن، لمناقشة القضية الإيرانية، في أعقاب التقارير الجديدة التي تحدثت عن قرب إيران من صنع القنبلة النووية.

وقالت القناة العبرية إنه من ”المتوقع أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن قريبًا لمناقشة القضية الإيرانية مع الولايات المتحدة“، لافتة إلى أن إسرائيل منزعجة من موقف أمريكا تجاه إيران.

وأضافت أن ”إسرائيل منزعجة جدا من الموقف الأمريكي المتسامح تجاه الإيرانيين“، مبينة أن إسرائيل تحاول الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا من أجل فرض عقوبات على إيران.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على ما يجري في المفاوضات مع إيران قوله إن ”الإستراتيجية الإيرانية التي تتخذها قبل المحادثات مضيعة للوقت“، مشيرا إلى أنهم في طهران راكموا معرفة لا تقدر بثمن حول صنع القنبلة النووية.

وكشف المسؤول الإسرائيلي عن افتقار إيران للقدرة على وضع قنبلة على صاروخ باليستي، لكنه أشار إلى أنهم خلال عامين آخرين سيتمكنون من فعل ذلك.