مصادر: خامنئي أوصى مفاوضيه في فيينا بعدم التنازل عن "التقدم النووي"

كشفت مصادر إيرانية عن تعليمات أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي، للوفد الإيراني في المفاوضات النووية بالعاصمة النمساوية فيينا، بـ ”عدم تنازل طهران عن التقدم في برنامجها النووي“.

ونقل موقع ”زيتون“ الإيراني المعارض عن اثنين من مسؤولي الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بأن ”خامنئي عقد، في وقت سابق، اجتماعا ضم دبلوماسيين ومسؤولي الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية السابقين والحاليين، وأعلن عن عدم تنازل نظام بلاده عن التقدم النووي“.

وأضافت المصادر أن ”خامنئي سأل الحضور في الاجتماع عن احتمالية نجاح المفاوضات النووية في فيينا، ليجيب علي أكبر صالحي الرئيس الأسبق لوكالة الطاقة الذرية، بأن الغرب يعلم جيدا عدم إمكانية رجوع طهران عن برنامجها النووي“.

وأضاف الموقع الإخباري نقلا عن المصادر الإيرانية، ”أن صالحي أكد لخامنئي أن الغرب في حال لم ينحِّ جانبا مسألة تقدم البرنامج النووي الإيراني، فسوف تمنحنا المفاوضات وقتا أطول لتطوير القدرات النووية“.

ورأى تقرير موقع ”زيتون“ أن حديث علي أكبر صالحي ربما كان وراء اتخاذ خامنئي قرار بدء الجولة الراهنة من المفاوضات النووية في فيينا.

وكانت المعارضة الإيرانية قد اعتبرت أن ”تأخر عودة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية مع الغرب يحمل مناورة من المرشد الأعلى، علي خامنئي لاستغلال الوقت لتعزيز قدرة تصنيع طهران للسلاح النووي“.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن إيران ”مصممة بشدة“ على التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي خلال المحادثات التي تستأنف اليوم الإثنين في فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ”فارس“ عن خطيب زاده تأكيده أن ”الوفد الإيراني وصل إلى فيينا بعزم وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق، ويفكر بمفاوضات تفضي إلى نتيجة“.

وأضاف أنه ”إذا جاءت أمريكا إلى فيينا من أجل رفع الحظر بصورة حقيقية، فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة إلى الاتفاق النووي“.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم توسيع الوفد الإيراني الذي يرأسه نائب وزير الخارجية علي باقري بشكل كبير للجولة الجديدة من المفاوضات.

وتابع خطيب زاده أن ”مدة المفاوضات النووية غير معروفة ولا نريدها أن تصل إلى طريق مسدود“، مؤكدا أن ”المحادثات النووية قد تسير في طريق صحيح لرفع العقوبات إذا كانت الأطراف الأخرى جدية“.

وستستأنف المحادثات المعلقة، منذ حزيران/يونيو، بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في العام 2015.

ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل أحادي الجانب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، بشكل غير مباشر في المحادثات.