وزيرة إيطالية: من الصعب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

استبعدت وزيرة الداخلية الإيطالية أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل، في أول موقف رسمي دولي حول فرضية التأجيل.

وقالت الوزيرة لوتشانا لامورجيزي، في تصريح نقلته وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء اليوم الإثنين، إن ”إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد 24 من ديسمبر / كانون الأول يبدو لي صعبا، لكن إجراءها في يناير/ كانون الثاني سيكون أمرا جيدا لليبيا“.

وبحسب الوكالة الإيطالية فقد جاءت تصريحات لامورجيزي أثناء مشاركتها في ”حفل التفاؤل 2021“ الذي نظمته صحيفة ”إيل فوليو“ في مدينة فلورنسا.

وحول ملف الهجرة غير الشرعية أقرت وزيرة الداخلية الإيطالية بأن ”الحصار البحري لقوارب المهاجرين غير النظاميين لمنع وصولهم غير ممكن لأنه عمل عدواني، كما أن هناك قواعد دولية لا تسمح بإعادتهم قسرا“.

وشددت وزيرة الداخلية الإيطالية القول ”لا يمكننا وضع حواجز في البحر، يجب أن يتمتع المهاجرون بحياة كريمة في بلدانهم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء شراكات مثمرة“.

وتابعت بأن ”ليبيا وتونس تعيشان أوضاعا متأزمة، وقبل الحديث عن الأخطاء في الهجرة غير النظامية، من الضروري فهم ما يتم مناقشته“، مضيفة: ”لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، وهي مسألة يمكن لأوروبا أن تفعل الكثير بشأنها“.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح لم يستبعد تأجيل الاقتراع في الانتخابات التي يفترض أن تجري أواخر الشهر المقبل.

وأكد السايح إن المفوضية قبلت منذ البداية يوم 24 كانون الأول /ديسمبر موعدا للانتخابات، لكنه أشار إلى إمكانية أن تطلب التمديد بعد الانتهاء من عملية الطعون.

وأكد السايح أن المفوضية قادرة على مواجهة العراقيل الفنية، لكنه أوضح أن العراقيل السياسية خارج سيطرة المفوضية.